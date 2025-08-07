Acesse sua conta
Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde

Aos 75 anos, Faustão estaria tratando uma infecção, segundo colunistas

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:52

Fausto Silva voltou a preocupar fãs e amigos nesta semana Crédito: Reprodução

Longe da televisão desde 2023 para se dedicar à saúde, Fausto Silva voltou a preocupar fãs e amigos nesta semana. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o apresentador estaria internado novamente em um hospital de São Paulo, desta vez para tratar uma infecção na perna.

A informação foi reforçada também por Sonia Abrão nas redes sociais. De acordo com a apresentadora, o quadro clínico levou o filho de Faustão, o também apresentador João Guilherme Silva, a tomar uma decisão importante: o cancelamento da festa que celebraria sua estreia no Programa do João, no SBT, marcada para este sábado (9).

“Faustão foi internado hoje devido a uma infecção na perna, o que fez o filho e apresentador João Silva cancelar a grande festa que daria amanhã em sua casa, para comemorar a estreia no SBT”, escreveu Sonia Abrão em suas redes. “Uma nova data está marcada para a festa, 20 de agosto, quando Faustão já deverá estar recuperado! Amém”, completou.

O evento, que seria realizado em São Paulo, já contava com grandes nomes entre os convidados, como Bruna Marquezine e Sandy. Segundo Fábia Oliveira, a expectativa era de uma celebração de grande porte, mas os planos mudaram diante do quadro de saúde do veterano apresentador.

Até o momento, a assessoria de Faustão e seus familiares ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a internação.

Faustão passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e, desde então, tem enfrentado desafios de recuperação. A nova intercorrência levanta preocupações, embora os relatos apontem que seu estado de saúde esteja sob controle e evoluindo positivamente.

