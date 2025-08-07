NO ZAP

Vizinhos de Bolsonaro mandam memes no Whatsapp após prisão domiciliar

Mensagens em grupo de condomínio mostram preocupação e brincadeiras; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:15

Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica faz chamada com o filho para participar de ato em Copacabana Crédito: Divulgação

Moradores do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mora, em Brasília, ficaram em polvorosa após a prisão domiciliar do político. Em um grupo de WhatsApp, os vizinhos falam sobre os transtornos causados na região, além de apreensão com a possibilidade de apoiadores de Bolsonaro decidirem acampar na entrada do local. Mas também tem espaço para memes e brincadeiras.

O conteúdo das conversas foi divulgado pelo site UOL. O grupo, intitulado "Assuntos Gerais Solar bsb", é formado por moradores do condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente vive e está atualmente preso. Vizinhos do político relatam que estavam com dificuldade de chegar em casa, mesmo depois das 23h, devido à aglomeração de pessoas e ao trânsito na portaria.

Grupo do Whatsapp de moradores de condomínio de Bolsonaro 1 de 7

"Tá uma loucura aqui fora!! Quero chegar em casa. Buzinaço, polícia, corneta, um inferno", afirmou um morador às 23h16 de segunda-feira (4), quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Outro vizinho afirma que já poderiam levar o ex-presidente logo para o Complexo Penitenciário da Papuda. "Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões", afirmou em mensagem encaminhada às 23h41 e curtida por outras sete pessoas. Dois minutos depois, outro morador brinca: "Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair embora".

Em outro momento, um morador lembra que o grupo é para falar "do dia a dia do condomínio, troca de informações sobre regularização, sobre problemas enfrentados na sua quadra com animais, enfim para socializar e integrar nossos moradores, nossa sociedade mantendo respeito entre vizinhos". Também afirma que "não são permitidos anúncios, propagandas, ofensas a membros do grupo e discussões sobre política". A mensagem recebeu dois emojis de aplausos.

Uma outra pessoa, então, responde: "talvez a gente possa enquadrar essa discussão em 'problemas enfrentados na sua quadra com animais'". Cinco vizinhos reagiram, entre emojis de riso, joinha, vômito e xingamento.

O condomínio residencial é considerado de alto padrão, com casas grandes e infraestrutura como parques infantis e praças, tudo com acesso controlado pela portaria. O residencial está localizado na região chamada Jardim Botânico e fica a cerca de 15 minutos do centro. Bolsonaro mora em um imóvel alugado. Ele tem que ficar em casa e só pode receber visitas autorizadas pelo ministro