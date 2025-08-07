Vizinhos de Bolsonaro mandam memes no Whatsapp após prisão domiciliar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:15
Moradores do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mora, em Brasília, ficaram em polvorosa após a prisão domiciliar do político. Em um grupo de WhatsApp, os vizinhos falam sobre os transtornos causados na região, além de apreensão com a possibilidade de apoiadores de Bolsonaro decidirem acampar na entrada do local. Mas também tem espaço para memes e brincadeiras.
O conteúdo das conversas foi divulgado pelo site UOL. O grupo, intitulado "Assuntos Gerais Solar bsb", é formado por moradores do condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente vive e está atualmente preso. Vizinhos do político relatam que estavam com dificuldade de chegar em casa, mesmo depois das 23h, devido à aglomeração de pessoas e ao trânsito na portaria.
Grupo do Whatsapp de moradores de condomínio de Bolsonaro
"Tá uma loucura aqui fora!! Quero chegar em casa. Buzinaço, polícia, corneta, um inferno", afirmou um morador às 23h16 de segunda-feira (4), quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro.
Outro vizinho afirma que já poderiam levar o ex-presidente logo para o Complexo Penitenciário da Papuda. "Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões", afirmou em mensagem encaminhada às 23h41 e curtida por outras sete pessoas. Dois minutos depois, outro morador brinca: "Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair embora".
Em outro momento, um morador lembra que o grupo é para falar "do dia a dia do condomínio, troca de informações sobre regularização, sobre problemas enfrentados na sua quadra com animais, enfim para socializar e integrar nossos moradores, nossa sociedade mantendo respeito entre vizinhos". Também afirma que "não são permitidos anúncios, propagandas, ofensas a membros do grupo e discussões sobre política". A mensagem recebeu dois emojis de aplausos.
Uma outra pessoa, então, responde: "talvez a gente possa enquadrar essa discussão em 'problemas enfrentados na sua quadra com animais'". Cinco vizinhos reagiram, entre emojis de riso, joinha, vômito e xingamento.
O condomínio residencial é considerado de alto padrão, com casas grandes e infraestrutura como parques infantis e praças, tudo com acesso controlado pela portaria. O residencial está localizado na região chamada Jardim Botânico e fica a cerca de 15 minutos do centro. Bolsonaro mora em um imóvel alugado. Ele tem que ficar em casa e só pode receber visitas autorizadas pelo ministro
