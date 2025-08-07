Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Rhuana Rodrigues, nova namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil

Personal trainer assumiu novo relacionamento nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:14

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-marido de Preta Gil (1974-2025), Rodrigo Godoy assumiu publicamente um novo relacionamento. O personal trainer compartilhou nas redes sociais fotos com Rhuana Rodrigues durante uma viagem para Búzios, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que ele publica imagens com a namorada desde a morte de Preta, no dia 20 de julho, aos 50 anos.

A postagem rendeu tanto elogios quanto duras críticas a Rodrigo pela exposição pouco tempo após a cantora falecer. Mas também provocou curiosidade nos seguidores: afinal, quem é Rhuana Rodrigues?

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
1 de 10
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram

A moça é discreta e está longe de viver uma vida pública. Carioca e mãe de dois filhos, ela possui um perfil privado no Instagram, com apenas 800 seguidores.

Rodrigo e Rhuana já estão em um namoro há alguns meses, segundo a colunista Fábia Oliveira. Eles decidiram tornar o relacionamento público em julho, quando foram flagrados aos beijos durante a comemoração da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.

O personal trainer foi casado com Preta Gil por oito anos, entre 2015 a 2023. O relacionamento chegou ao fim após uma suposta traição por parte de Godoy, quando a cantora iniciava a luta contra o câncer de intestino. Na época, ela acusou o ex de infidelidade, além de abandono durante o tratamento.

Rodrigo Godoy e Preta Gil

Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução
Rodrigo Godoy e Preta Gil por Reprodução
Rodrigo Godoy termina relacionamento com amante por Redes sociais
Rodrigo Godoy e amante durante festa no Rio de Janeiro por Redes sociais
Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados por oito anos, entre 2015 e 2023 por Reprodução/Instagram
Preta Gil entra na igreja acompanhada pelo filho, Francisco, e pelo pai, o cantor Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Preta Gil entra na igreja acompanhada pelo filho, Francisco, e pelo pai, o cantor Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Clara, filha de Otávio Muller, e Flor Gil, filha de Bela Gil, foram as daminhas do casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Rodrigo Godoy com a pequena Sol de Maria; filha de Francisco Gil, filho de Preta por Reprodução/Instagram
1 de 18
Preta Gil e Rodrigo Godoy por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ex de Preta Gil rebate críticas após postar foto com nova namorada: 'Julgadores'

Ex de Preta Gil rebate críticas após postar foto com nova namorada: 'Julgadores'

Imagem - Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

Imagem - Maria de Fátima vai descobrir segredo de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima vai descobrir segredo de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

LEIA MAIS 

Vai decorar o quarto do seu filho? Confira essas 6 dicas infalíveis

Saiba como reduzir os danos da luz azul na pele

7 vezes em que o tédio é benéfico para a saúde mental

Mais recentes

Imagem - Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde

Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde
Imagem - Mudança no remake de 'Vale Tudo' deixou Paolla Oliveira 'agoniada': 'Conseguiu piorar o que era ruim'

Mudança no remake de 'Vale Tudo' deixou Paolla Oliveira 'agoniada': 'Conseguiu piorar o que era ruim'
Imagem - Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

MAIS LIDAS

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
01

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
02

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas
03

Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado