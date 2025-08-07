MÃE E CARIOCA

Quem é Rhuana Rodrigues, nova namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil

Personal trainer assumiu novo relacionamento nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:14

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-marido de Preta Gil (1974-2025), Rodrigo Godoy assumiu publicamente um novo relacionamento. O personal trainer compartilhou nas redes sociais fotos com Rhuana Rodrigues durante uma viagem para Búzios, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que ele publica imagens com a namorada desde a morte de Preta, no dia 20 de julho, aos 50 anos.

A postagem rendeu tanto elogios quanto duras críticas a Rodrigo pela exposição pouco tempo após a cantora falecer. Mas também provocou curiosidade nos seguidores: afinal, quem é Rhuana Rodrigues?

A moça é discreta e está longe de viver uma vida pública. Carioca e mãe de dois filhos, ela possui um perfil privado no Instagram, com apenas 800 seguidores.

Rodrigo e Rhuana já estão em um namoro há alguns meses, segundo a colunista Fábia Oliveira. Eles decidiram tornar o relacionamento público em julho, quando foram flagrados aos beijos durante a comemoração da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.

O personal trainer foi casado com Preta Gil por oito anos, entre 2015 a 2023. O relacionamento chegou ao fim após uma suposta traição por parte de Godoy, quando a cantora iniciava a luta contra o câncer de intestino. Na época, ela acusou o ex de infidelidade, além de abandono durante o tratamento.