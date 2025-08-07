TELEVISÃO

Mudança no remake de 'Vale Tudo' deixou Paolla Oliveira 'agoniada': 'Conseguiu piorar o que era ruim'

Heleninha Roitman terá trama diferente comparada com a novela original

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:44

Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O remake de 'Vale Tudo' trará uma reviravolta para Heleninha Roitman. Diferente da versão original da novela, Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo, mantido escondido por Odete Roitman (Débora Bloch). Heleninha acreditava que era a responsável pela morte do irmão, o que marcava profundamente a culpa carregada pela artista plástica. A mudança deixou a atriz Paolla Oliveira "agoniada".

"A história do irmão ganhou um upgrade e fiquei agoniada quando vi que aconteceu. Acho que vai ser muito legal. Serão cenas novas, mas com o mesmo impacto", disse a atriz, em entrevista à revista Quem.



Paolla Oliveira como Heleninha Roitman 1 de 17

Na versão original, o rapaz morreu após um acidente de carro e Heleninha (Renata Sorrah) levou a culpa pelo ocorrido. Odete (Beatriz Segall) manipulou a filha para que acreditasse que causou o acidente. Isso foi o que desencadeou todos os traumas na artista plástica, que se torna alcoólatra. Porém, no fim da trama, é revelado que quem dirigia o carro no momento da tragédia era a própria vilã.

Já no remake, Leonardo está vivo e é mantido foi mantido em cárcere privado pela própria mãe. O segredo da vilã será descoberto nos próximos capítulos.

"Ela conseguiu piorar o que era ruim. Não tem uma coisa pior do que provocar um acidente em que o irmão ou filho morram, e aí temos uma mãe que esconde o filho, um menino em cárcere privado, uma pessoa que precisa de cuidados, e que de alguma maneira perdeu parte da vida dele e não sabemos sobre o cognitivo. Vai ser muito legal descobrir essa parte nova do remake", disse Paolla.

Paolla Oliveira 1 de 18

A atriz também comentou sobre a virada em sua personagem, que dará o primeiro passo a um controle do alcoolismo após ver o filho, Tiago (Pedro Waddington), repetir seus erros. Ele começará a beber de forma descontrolada para tentar entender 'o prazer' que a mãe sente naqueles momentos já que, para ele, isso só gera dor.

"É isso, é o fundo do poço para a HeIeninha. Mesmo a mãe mais controversa, ver um filho que se prejudica por conta de uma mãe, esse é o fundo do poço. Ela emerge dessa situação do Tiago, fala que vai viver, que quer entender a mãe. Fala que ela tem um filho machucado, querido, e daí ela tem que tentar fazer diferente", falou Paolla.

"Um filho passar por uma situação dessa, por conta da mãe, eu acho impressionante. E ela tem essa frase, ela fala isso: 'Eu fiquei me perguntando como seria o fundo do poço, mas quando a gente chega, a gente não tem dúvida'", completou a atriz.