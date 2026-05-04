Saiba quem era Zau O Pássaro, cantor de pagode e 'sósia' de Igor Kannário morto em acidente

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:25
Na manhã desta segunda-feira (4), o cantor Zau O Pássaro, que ficou conhecido como 'Zau Kannário', perdeu a vida em um trágico acidente no KM 436 da BR-116, no trecho de Feira de Santana. O artista retornava de uma apresentação com ingressos esgotados em Barreiras, no oeste do estado, quando o veículo em que estava, uma SW4, colidiu violentamente contra o fundo de um caminhão carregado de televisores que estava parado no acostamento.
O impacto, ocorrido por volta das 7h20, foi fatal para o cantor, que morreu no local. Outras três pessoas que o acompanhavam ficaram gravemente feridas e precisaram ser resgatadas das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros. Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles.
Cantor Zau O Pássaro
Izac Bruno Coni, conhecido como Zau, virou um verdadeiro fenômeno pela semelhança de seu timbre com o de Igor Kannário, o 'Príncipe do Gueto'. O sucesso foi tão rápido que ele montou sua própria banda, curiosamente composta por músicos que já haviam passado pelo grupo de seu ídolo.
No entanto, a ascensão também trouxe polêmicas. Recentemente, Zau enfrentava uma batalha judicial movida pelo próprio Igor Kannário por uso indevido de nome artístico e plágio. O processo, que corria na Vara Empresarial de Salvador, pedia a proibição do nome 'Zau Kannário' e uma indenização de R$ 100 mil. Após isso, o jovem havia passado a se apresentar como Zau O Pássaro.
Horas antes do acidente, Zau compartilhava com seus seguidores aquele que viria à ser o seu último show. Nas redes sociais, os registros de 'casa cheia', em Barreiras, foram os últimos do artista.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia no local, e as circunstâncias da colisão seguem sob investigação da Polícia Civil.