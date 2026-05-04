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Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana

Acidente no trecho de Feira de Santana deixou o artista e um passageiro mortos

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:16

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Cantor morreu ainda no local após batida Crédito: Web

O cantor Zau O Pássaro morreu na manhã desta segunda-feira (4) após uma colisão violenta no km 436 da BR-116, em Feira de Santana. O artista estava em um carro de passeio que bateu na traseira de um caminhão carregado de televisores, parado no acostamento por volta das 7h20.

Zau não resistiu ao impacto e teve o óbito confirmado ainda no local pelas equipes de resgate. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma segunda vítima, que também ocupava o veículo, faleceu após ser socorrida. Outras duas pessoas seguem internadas em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Cantor Zau O Pássaro

Cantor Zau O Pássaro por Divulgação
Cantor Zau O Pássaro por Reprodução
Cantor Zau O Pássaro por Divulgação
Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana por Web
Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana por Web
Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana por Web
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Cantor Zau O Pássaro por Divulgação

O resgate das vítimas exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros, já que o veículo ficou destruído e houve registro de passageiros presos às ferragens. A identificação formal dos ocupantes foi dificultada pela ausência de documentos no interior do automóvel no momento do acidente.

O corpo do cantor foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana. As causas que levaram o carro a colidir contra o caminhão parado no acostamento agora são investigadas pela Polícia Civil.

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Tags:

Música Bahia Acidente Morte Cantor

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