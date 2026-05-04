LUTO NA MÚSICA

Morre o cantor Zau O Pássaro em grave acidente na BR-116 em Feira de Santana

Acidente no trecho de Feira de Santana deixou o artista e um passageiro mortos

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:16

Cantor morreu ainda no local após batida Crédito: Web

O cantor Zau O Pássaro morreu na manhã desta segunda-feira (4) após uma colisão violenta no km 436 da BR-116, em Feira de Santana. O artista estava em um carro de passeio que bateu na traseira de um caminhão carregado de televisores, parado no acostamento por volta das 7h20.

Zau não resistiu ao impacto e teve o óbito confirmado ainda no local pelas equipes de resgate. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma segunda vítima, que também ocupava o veículo, faleceu após ser socorrida. Outras duas pessoas seguem internadas em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Cantor Zau O Pássaro 1 de 6

O resgate das vítimas exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros, já que o veículo ficou destruído e houve registro de passageiros presos às ferragens. A identificação formal dos ocupantes foi dificultada pela ausência de documentos no interior do automóvel no momento do acidente.