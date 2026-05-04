Hospital Santa Izabel vai inaugurar novo portal de acesso; saiba detalhes

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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:29
O Hospital Santa Izabel inaugura nessa quinta-feira (7), o novo portal de acesso principal da instituição. Instalado em frente à Praça Conselheiro Almeida Couto, no bairro de Nazaré, a estrutura foi concebida para qualificar a jornada de pacientes, acompanhantes e visitantes desde a entrada. O portal reúne recepção integralmente renovada, área ampliada de atendimento, sinalização intuitiva, recursos tecnológicos e fluxos de circulação redesenhados para tornar o acesso mais simples, ágil e confortável.
A intervenção também valorizou os passeios externos e recuperou a imponência do portão histórico em aço e ferro fundido, integrando memória arquitetônica e funcionalidade contemporânea. Em um hospital geral completo e de grande volume assistencial, a proposta reforça organização operacional, fluidez e segurança assistencial.
Hospital Santa Izabel vai inaugurar novo portal de acesso; veja imagens
De acordo com a instituição, mais do que uma nova entrada, o espaço reposiciona a experiência inicial do cuidado ao reunir acolhimento, informação clara, direcionamento eficiente e segurança. A nova estrutura de acesso vai reduzir deslocamentos e facilitar a orientação, especialmente de idosos, pessoas com deficiência e pacientes com mobilidade reduzida.
Provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves destaca que o acolhimento começa na forma como a instituição recebe cada pessoa. “O Portal Santa Izabel traduz nosso compromisso permanente com aperfeiçoamento contínuo, inovação e respeito à dignidade humana”.
A diretora de Tecnologia, Infraestrutura e Logística da Santa Casa da Bahia, Mônica Bezerra, também reforça a importância da nova estrutura. “Há obras que entregam espaço e há obras que reorganizam sentido. O Portal nasce desse segundo lugar. Cuidar de pessoas e preservar sua dignidade também passa pelo ambiente que acolhe, pelo que se percebe antes mesmo de qualquer palavra. Os espaços têm uma responsabilidade silenciosa: sustentar, com delicadeza, quem chega”, afirmou.
A inauguração integra um ciclo mais amplo de modernização conduzido pela Santa Casa da Bahia nos últimos anos. Entre os investimentos recentes estão a implantação de edifício-garagem, a elevação do padrão de hotelaria hospitalar, a modernização do Serviço de Bioimagem, a requalificação do Centro Cirúrgico e a atualização tecnológica das unidades de terapia intensiva.