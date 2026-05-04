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Pai de crianças mortas por incêndio em Serrinha planejava buscar filhos em junho

Pai trabalhava no Rio Grande do Norte enquanto filhos estavam com a mãe na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:10

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída Crédito: Reprodução

O pai dos três irmãos que morreram em um incêndio no último domingo (3), em Serrinha, revelou às autoridades que pretendia resgatar os filhos no próximo mês. O homem, que trabalhava no Rio Grande do Norte para sustentar a família, afirmou que planejava buscar as crianças em junho para que passassem a morar com ele, retirando-as da situação de risco.

No momento da tragédia, as crianças estavam sozinhas em casa e brincavam com um isqueiro quando o fogo atingiu um colchão. Segundo a conselheira tutelar Ivoneide Bispo, o pai estava distante cumprindo obrigações profissionais e acreditava na segurança dos filhos sob os cuidados da mãe. “Ele estava trabalhando no Rio Grande do Norte, as crianças estavam sob responsabilidade da mãe e portanto o pai não responde por nada”, afirmou a conselheira.

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
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Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
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Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução

O genitor foi surpreendido com a notícia de que a família estava em Serrinha há cerca de dois meses, já que acreditava tratar-se de um período curto de estadia. “O pai informou que a mãe e as crianças vieram visitar parentes”, explicou Ivoneide, ressaltando que o Conselho Tutelar local sequer sabia da presença dos menores na cidade.

A conselheira revelou ainda que o pai já havia acompanhado intervenções anteriores da rede de proteção. “As crianças já haviam sido retiradas da guarda da mãe antes, ainda no Rio Grande do Norte, mas o conselho tutelar de lá teria devolvido elas para a mãe”, detalhou.

Enquanto a única sobrevivente, uma menina de 7 anos, permanece sob cuidados, a Polícia Civil apura a negligência materna. O pai, que agora lida com o luto a poucos dias do prazo que estipulou para buscar os filhos, deve prestar depoimento formal sobre o histórico de abandono que as vítimas sofriam.

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Tags:

Incêndio Irmãos Mortes Serrinha Crianças Mortas

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