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Menina de 7 anos tentou salvar irmãos de incêndio enquanto mãe estava em festa

rianças estavam sozinhas e teriam iniciado fogo ao brincar com isqueiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11:49

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída Crédito: Reprodução

Uma menina de 7 anos tentou salvar os irmãos durante um incêndio que atingiu uma casa em Serrinha, no centro-norte da Bahia, na manhã deste domingo (3). A criança saiu do imóvel gritando por socorro, mas não conseguiu evitar a tragédia. Ela foi socorrida com ferimentos leves e levada para uma unidade de saúde.

Três crianças morreram carbonizadas no local. A mãe das vítimas não estava na residência no momento do incêndio. Segundo a polícia, ela havia saído na noite anterior para uma festa e só retornou cerca de uma hora após o ocorrido. A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz.

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
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Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução

As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus. O caso ocorreu em um imóvel no bairro Ginásio, onde as crianças permaneceram sozinhas durante toda a madrugada.

Informações preliminares apontam que o fogo começou após as crianças brincarem com um isqueiro sobre um colchão, o que teria provocado as chamas. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Equipes técnicas expediram guias periciais e de remoção.

A mãe foi encaminhada para uma unidade policial e permanece custodiada, à disposição da Justiça. Em nota, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias no município.

"É impossível não se comover diante de uma tragédia como essa. Três vidas inocentes interrompidas de forma tão dolorosa deixam toda a nossa cidade em estado de choque e luto", diz trecho da nota.

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Tags:

Menina Festa Incêndio Irmãos

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