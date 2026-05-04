ANCESTRALIDADE

Conheça o 'joalheiro dos orixás' que assina o figurino de Anitta e da novela 'A Nobreza do Amor'

Diego de Oxóssi assina acessórios do EP 'Equilibrium' e o figurino em 'A Nobreza do Amor'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:07

Anitta em foto de 'Equilibrium' e Lázaro Ramos, como Jendal, em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

Se você parou para admirar os acessórios que Anitta ostenta nas fotos de seu novo EP, Equilibrium, precisa conhecer as mãos por trás dessa arte. Diego de Oxóssi, carinhosamente apelidado de 'o joalheiro dos orixás'.

A parceria com a cantora nasceu de um desejo de verdade. No álbum onde Anitta mergulha de cabeça em sua fé no Candomblé, nada poderia ser artificial. "A equipe dela me procurou explicando que este era um momento muito íntimo e especial", revela Diego. Com referências específicas, mas liberdade total para criar, o designer transformou metais em oratórios portáteis, respeitando cada fundamento religioso.

Conheça o 'joalheiro dos orixás' 1 de 9

Para o joalheiro, ver Anitta, uma artista de alcance global, usando suas joias é uma vitória contra a intolerância religiosa. "É um grande passo ver nossa cultura sendo apresentada com tanta profundidade e respeito para o mundo inteiro", afirma. Cada peça usada pela cantora foi pensada para traduzir a força dos orixás com o cuidado que a ancestralidade exige.