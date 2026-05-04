Conheça o 'joalheiro dos orixás' que assina o figurino de Anitta e da novela 'A Nobreza do Amor'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:07
Se você parou para admirar os acessórios que Anitta ostenta nas fotos de seu novo EP, Equilibrium, precisa conhecer as mãos por trás dessa arte. Diego de Oxóssi, carinhosamente apelidado de 'o joalheiro dos orixás'.
A parceria com a cantora nasceu de um desejo de verdade. No álbum onde Anitta mergulha de cabeça em sua fé no Candomblé, nada poderia ser artificial. "A equipe dela me procurou explicando que este era um momento muito íntimo e especial", revela Diego. Com referências específicas, mas liberdade total para criar, o designer transformou metais em oratórios portáteis, respeitando cada fundamento religioso.
Conheça o 'joalheiro dos orixás'
Para o joalheiro, ver Anitta, uma artista de alcance global, usando suas joias é uma vitória contra a intolerância religiosa. "É um grande passo ver nossa cultura sendo apresentada com tanta profundidade e respeito para o mundo inteiro", afirma. Cada peça usada pela cantora foi pensada para traduzir a força dos orixás com o cuidado que a ancestralidade exige.
Ele também é a mente criativa por trás dos adornos majestosos da nova novela das 6 da TV Globo, 'A Nobreza do Amor'. Segundo ele, o convite partiu diretamente da emissora, interessada no talento do artista em criar peças que remetem aos reinos africanos. Sabe aquele visual imponente do rei Jendal, vivido por Lázaro Ramos? E a delicadeza da personagem Kenia (Nikolly Fernandes)? Pois é, as joias e até os tronos de madeira maciça que aparecem na trama têm a assinatura dele.