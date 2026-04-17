ENTREVISTA

Anitta reage a críticas conservadoras e defende pluralidade religiosa em novo álbum: ‘É irrelevante’

Em coletiva sobre EQUILIBRIVM, cantora diz que disco foi feito para quem busca liberdade e celebra diferentes crenças

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:24

Anitta estreia EQUILIBRIVM, álbum mais pessoal da carreira, com Shakira, Liniker e tributo à Bahia Crédito: Divulgação

Horas após lançar o álbum EQUILIBRIVM, Anitta mostrou que o novo trabalho vai além da música e também provoca debate. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (16), a artista respondeu às críticas de setores conservadores ao conteúdo espiritual do disco e deixou claro que não construiu o projeto pensando em agradar esse público.

Misturando referências de religiões de matriz africana, fé, cura emocional, amor e brasilidade, o oitavo álbum de estúdio da cantora já chegou movimentando redes sociais e dividindo opiniões.

Questionada sobre a reação negativa de grupos conservadores, Anitta foi direta ao afirmar que esse público não influencia suas decisões artísticas.“Eu não fiz esse álbum pensando no público conservador. Fiz esse álbum pensando em mim, nos meus fãs e no meu público que gosta de me ver trazendo novas provocações, novas formas de pensar e novas versões de mim mesma e do meu trabalho”, declarou.

Na sequência, a cantora endureceu o tom ao falar sobre ataques virtuais. “Acho que essas pessoas não estão interessadas em mim de verdade, mas no engajamento, em falar mal e tirar alguma vantagem disso. Então não teria por que eu pensar nelas. Para mim, isso é completamente indiferente e irrelevante na minha vida”, afirmou.

Para Anitta, o foco do álbum está em pessoas que desejam autonomia e liberdade de escolha. “O que eu desejo é para o meu público e para as pessoas que querem ser livres, que querem liberdade de expressão e de escolher o que querem para a própria vida”, disse.

Anitta em EQUILIBRIVM 1 de 12

Ela explicou ainda que busca usar a música como instrumento de acolhimento. “Quero que essas pessoas se sintam vistas, apoiadas e tenham uma música que traduza aquilo que pensam e acreditam”, completou.

Lançado nesta quinta-feira (16), o disco traz participações de Shakira, Liniker, Marina Sena, Luedji Luna e outros nomes.

Entre as faixas mais comentadas está Desgraça, que faz referências à Pombagira, além de Bemba, homenagem à Bahia gravada com Luedji Luna, e Deus Existe, parceria com Ponto de Equilíbrio.

O projeto também percorre funk carioca, samba, MPB, reggae, afrobeat e ritmos latinos.

Durante a coletiva, Anitta também respondeu comparações entre fases da carreira e rejeitou a ideia de uma antiga e nova versão definitiva de si mesma. “Eu comecei minha carreira com 17 anos, quando lancei Show das Poderosas. Hoje eu tenho 32. Não tem como eu ser a mesma pessoa de quando tinha 17”, disse.

Para ela, a trajetória artística acompanha o crescimento natural da vida. “Acho que existe a Anitta de cada fase, acompanhando o amadurecimento, o crescimento e as mudanças naturais da vida”, declarou.

Em EQUILIBRIVM, Anitta entrega o trabalho mais íntimo da carreira até aqui. Sem abandonar o pop e a pista de dança, a cantora escolheu transformar espiritualidade e identidade em narrativa artística.