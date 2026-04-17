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Ferette morre? Veja o que acontece com o vilão em Três Graças na reta final

Personagem de Murilo Benício perde fortuna, é despejado e termina em lugar que jamais imaginou

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:00

Ferette não morre, mas termina humilhado e sem rumo na reta final da novela Crédito: Reprodução

Quem acompanha Três Graças já percebeu que o cerco fechou para Ferette. Mas afinal, o vilão morre no fim da novela? A resposta é não. O personagem vivido por Murilo Benício não terá morte trágica, mas enfrentará algo ainda mais cruel para alguém movido por poder: a humilhação total.

Nos capítulos finais da novela das nove da TV Globo, Ferette verá seu império ruir de vez e será obrigado a viver uma realidade que nunca imaginou experimentar. A queda começa quando Zenilda, acompanhada por Lorena e Leonardo, aparece no apartamento do empresário com uma ordem judicial de despejo.

O imóvel passa a ser retomado legalmente, e Ferette recebe apenas 24 horas para deixar o local. Sem saída, ele abandona a cobertura ao lado de Arminda em cenas de forte constrangimento.

No meio do caos, os dois ainda acabam molhados por um carro que passa em alta velocidade por uma poça d’água.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

Mesmo tentando preservar parte da antiga pose, Ferette busca abrigo em hotel, mas a situação piora rapidamente. Isso porque Paulinho reúne provas que podem incriminá-lo e abrir caminho para sua prisão. O vilão ainda sofre novo golpe ao perder a única aliada fiel que restava.

Arminda acaba flagrada ao tentar matar a própria neta, Alice/Ana Maria, ao empurrar o carrinho de bebê de uma escadaria. O escândalo implode a parceria criminosa e deixa Ferette completamente sozinho.

Sem aliados, dinheiro ou influência, ele vê a própria queda acelerar nos últimos capítulos. Sem ter para onde correr, o empresário derrotado bate à porta de quem sempre desprezou: o antigo esconderijo de Bagdá, agora comandado por Lucélia.

Levado por Alemão, ele chega abatido e implora abrigo. Lucélia aceita recebê-lo, mas deixa claro que será algo temporário. Sem orgulho para reagir, Ferette aceita em silêncio, selando o fim simbólico de seu reinado.

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