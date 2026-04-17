NOVELA DAS 9

Ferette morre? Veja o que acontece com o vilão em Três Graças na reta final

Personagem de Murilo Benício perde fortuna, é despejado e termina em lugar que jamais imaginou

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:00

Ferette não morre, mas termina humilhado e sem rumo na reta final da novela Crédito: Reprodução

Quem acompanha Três Graças já percebeu que o cerco fechou para Ferette. Mas afinal, o vilão morre no fim da novela? A resposta é não. O personagem vivido por Murilo Benício não terá morte trágica, mas enfrentará algo ainda mais cruel para alguém movido por poder: a humilhação total.

Nos capítulos finais da novela das nove da TV Globo, Ferette verá seu império ruir de vez e será obrigado a viver uma realidade que nunca imaginou experimentar. A queda começa quando Zenilda, acompanhada por Lorena e Leonardo, aparece no apartamento do empresário com uma ordem judicial de despejo.

O imóvel passa a ser retomado legalmente, e Ferette recebe apenas 24 horas para deixar o local. Sem saída, ele abandona a cobertura ao lado de Arminda em cenas de forte constrangimento.

No meio do caos, os dois ainda acabam molhados por um carro que passa em alta velocidade por uma poça d’água.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Mesmo tentando preservar parte da antiga pose, Ferette busca abrigo em hotel, mas a situação piora rapidamente. Isso porque Paulinho reúne provas que podem incriminá-lo e abrir caminho para sua prisão. O vilão ainda sofre novo golpe ao perder a única aliada fiel que restava.

Arminda acaba flagrada ao tentar matar a própria neta, Alice/Ana Maria, ao empurrar o carrinho de bebê de uma escadaria. O escândalo implode a parceria criminosa e deixa Ferette completamente sozinho.

Sem aliados, dinheiro ou influência, ele vê a própria queda acelerar nos últimos capítulos. Sem ter para onde correr, o empresário derrotado bate à porta de quem sempre desprezou: o antigo esconderijo de Bagdá, agora comandado por Lucélia.