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Destino ou acaso? Eriberto Leão descobre segredo de família durante gravações na Itália

Ator de 54 anos recebeu notícia enquanto filmava nova comédia romântica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:01

Eriberto Leão em 'Loucos Amores Líquidos' Crédito: Divulgação

Imagine viajar para o outro lado do mundo a trabalho e, de repente, descobrir que está exatamente no mesmo lugar que moravam seus antepassados. Foi essa a grande surpresa que o ator Eriberto Leão viveu durante as filmagens do longa 'Loucos Amores Líquidos', rodado na Itália. Na trama dirigida por Alexandre Avancini, ele interpreta Marcelo, um homem do mercado financeiro que precisa se reconstruir após perder os bens e o casamento.

A grande reviravolta da vida real aconteceu em Potenza, na região da Basilicata. No último dia de gravação, enquanto almoçava com a equipe, Eriberto recebeu a confirmação da audiência para o seu processo de cidadania italiana e teve acesso aos documentos oficiais de seu tataravô. Para o espanto do ator, o patriarca da família era natural de Trecchina, uma pequena comuna localizada a apenas cinco minutos de onde a equipe de cinema estava concentrada.

Eriberto Leão na cidade do tataravó, na Itália

Eriberto Leão na cidade do tataravó, na Itália por Acervo pessoal
Eriberto Leão em 'Loucos Amores Líquidos' por Divulgação
Eriberto Leão na cidade do tataravó, na Itália por Acervo pessoal
Eriberto Leão na sorveteria que pertenceu a sua família italiana por Acervo pessoal
Eriberto Leão e Daíse Amaral no filme '‘Loucos Amores Líquidos’ por Divulgação
Eriberto Leão e Paloma Bernardi no filme por Divulgação
Marcos Pasquim, Paulo Betti, Eriberto Leão, Angela Vieira, Paloma Bernardi, Daíse Amaral e o diretor Alexandre Avancini por Reprodução/Instagram
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Eriberto Leão na cidade do tataravó, na Itália por Acervo pessoal

Assim que as gravações terminaram, o artista pegou um táxi e chegou a visitar a tradicional sorveteria que pertenceu à sua família italiana. Embora a entrega oficial do passaporte europeu tenha ficado agendada para 2027, Eriberto definiu a experiência de resgatar o passado de forma tão inesperada como algo "indescritível e muito especial".

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Após uma temporada de lançamento na própria Itália, a produção, que traz no elenco nomes conhecidos do público brasileiro como Angela Vieira, Paulo Betti, Marcos Pasquim e Paloma Bernardi, tem estreia marcada nos cinemas do Brasil para o segundo semestre de 2026.

Enquanto o público aguarda para conferir o resultado nos cinemas, Eriberto Leão segue com a agenda cheia. Atualmente, o ator está nos Estúdios Globo gravando o aguardado remake de 'A Viagem', onde dará vida ao Dr. Alberto. Além disso, ele se prepara para o lançamento de 'Furnas Fundas', um longa de suspense político no qual interpreta um vampiro.

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Ator Eriberto Leão

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