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Horta e vida simples: Como é o rancho do ator que largou a fama para viver no interior

Adrian Grenier, Nate de 'O Diabo Veste Prada', ficou de fora da sequência de 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:21

Adrian Grenie trocou a fama por um rancho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com a estreia de 'O Diabo Veste Prada 2' nos cinemas agora em maio de 2026, os fãs mais atentos notaram a falta de um personagem no elenco, por onde anda Adrian Grenier? O intérprete de Nate, o namorado da Andy Sachs no clássico de 2006, não está na sequência.

Ator de 'O Diabo Veste Prada' trocou a fama para viver no interior

Com a estreia de 'O Diabo Veste Prada 2' nos cinemas agora em maio de 2026, os fãs mais atentos notaram a falta de um personagem no elenco, por onde anda Adrian Grenier?  por Reprodução/Redes Sociais
O intérprete de Nate, o namorado da Andy Sachs no clássico de 2006, não está na sequência por Reprodução/Redes Sociais
Em 2020, o ator decidiu que a vida em Los Angeles não fazia mais sentido  por Reprodução/Redes Sociais
Ele trocou o glamour dos tapetes vermelhos por 46 acres de terra em Bastrop, no Texas por Reprodução/Redes Sociais
Lá, ao lado da esposa Jordan e dos dois filhos, ele comanda o Kintsugi Ranch, um refúgio focado inteiramente em sustentabilidade e ativismo ambiental por Reprodução/Redes Sociais
Em entrevistas recentes, ele revelou que se sentia sufocado pelas exigências de status da indústria do entretenimento por Reprodução/Redes Sociais
No rancho, o ator encontrou a paz de acordar e sentir que já está exatamente onde deveria estar, sem a pressão de 'acompanhar os outros' por Reprodução/Redes Sociais
No Texas, a rotina de Adrian envolve o cuidado com a terra e projetos que realmente façam sentido para o seu propósito de vida por Reprodução | Instagram
Mas ele não se aposentou totalmente das câmeras. O ator apenas seleciona a dedo o que quer fazer, focando em produções menores ou apresentando programas como o reality CryptoKnights por Reprodução | Instagram
Adrian Grenier interpretou Nate, namorado de Andy em 'O Diabo Veste Prada', lançado em 2006 por Divulgação/Twentieth Century Fox
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Com a estreia de 'O Diabo Veste Prada 2' nos cinemas agora em maio de 2026, os fãs mais atentos notaram a falta de um personagem no elenco, por onde anda Adrian Grenier?  por Reprodução/Redes Sociais

Enquanto Hollywood vive o frenesi da continuação do longa, Adrian está em um fuso horário bem mais calmo. Em 2020, o ator decidiu que a vida em Los Angeles não fazia mais sentido. Ele trocou o glamour dos tapetes vermelhos por 46 acres de terra em Bastrop, no Texas. Lá, ao lado da esposa Jordan e dos dois filhos, ele comanda o Kintsugi Ranch, um refúgio focado inteiramente em sustentabilidade e ativismo ambiental.

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Em entrevistas recentes, ele revelou que se sentia sufocado pelas exigências de status da indústria do entretenimento. "Eu não queria viver num ritmo tão acelerado e estar sempre na correria", desabafou. No rancho, o ator encontrou a paz de acordar e sentir que já está exatamente onde deveria estar, sem a pressão de 'acompanhar os outros'.

No Texas, a rotina de Adrian envolve o cuidado com a terra e projetos que realmente façam sentido para o seu propósito de vida. Mas ele não se aposentou totalmente das câmeras. O ator apenas seleciona a dedo o que quer fazer, focando em produções menores ou apresentando programas como o reality CryptoKnights.

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Tags:

O Diabo Veste Prada Ator Rancho Adrian Grenier

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