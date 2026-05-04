CASA DOS FAMOSOS

Horta e vida simples: Como é o rancho do ator que largou a fama para viver no interior

Adrian Grenier, Nate de 'O Diabo Veste Prada', ficou de fora da sequência de 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:21

Adrian Grenie trocou a fama por um rancho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com a estreia de 'O Diabo Veste Prada 2' nos cinemas agora em maio de 2026, os fãs mais atentos notaram a falta de um personagem no elenco, por onde anda Adrian Grenier? O intérprete de Nate, o namorado da Andy Sachs no clássico de 2006, não está na sequência.

Ator de 'O Diabo Veste Prada' trocou a fama para viver no interior 1 de 10

Enquanto Hollywood vive o frenesi da continuação do longa, Adrian está em um fuso horário bem mais calmo. Em 2020, o ator decidiu que a vida em Los Angeles não fazia mais sentido. Ele trocou o glamour dos tapetes vermelhos por 46 acres de terra em Bastrop, no Texas. Lá, ao lado da esposa Jordan e dos dois filhos, ele comanda o Kintsugi Ranch, um refúgio focado inteiramente em sustentabilidade e ativismo ambiental.

Em entrevistas recentes, ele revelou que se sentia sufocado pelas exigências de status da indústria do entretenimento. "Eu não queria viver num ritmo tão acelerado e estar sempre na correria", desabafou. No rancho, o ator encontrou a paz de acordar e sentir que já está exatamente onde deveria estar, sem a pressão de 'acompanhar os outros'.