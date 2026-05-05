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Cor e número da sorte de hoje (5 de maio): entusiasmo, oportunidades e decisões impulsionam o dia

A terça-feira chega com energia de movimento e boas surpresas, favorecendo iniciativas, conquistas e avanços pessoais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 5 de maio, traz uma energia mais dinâmica, daquelas que incentivam a sair do lugar e agir com mais confiança. Ao mesmo tempo, existe um convite importante para pensar antes de tomar decisões, especialmente em assuntos financeiros e profissionais. O equilíbrio entre impulso e estratégia será o grande diferencial do dia, ajudando a transformar boas ideias em resultados concretos. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia começa com mais entusiasmo e vontade de fazer acontecer. Decisões envolvendo dinheiro pedem cautela, mas também podem trazer bons retornos quando bem planejadas. Momentos a dois ganham destaque e fortalecem vínculos importantes.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Touro: Sua confiança cresce e isso impacta diretamente seus resultados. Questões ligadas a bens materiais e conquistas podem avançar de forma positiva. Estar perto da família ajuda a trazer clareza e equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Gêmeos: Situações financeiras podem trazer boas surpresas, especialmente com valores que você já não esperava. O dia favorece crescimento profissional e reconhecimento. Confie mais nas suas decisões e mantenha o foco no que quer construir.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 8

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Câncer: O dia flui com mais leveza, principalmente nas relações profissionais. Seu esforço começa a ser reconhecido e isso traz mais segurança. O ambiente familiar tende a ficar mais alegre e acolhedor.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Leão: A energia do dia favorece seus planos e te coloca em evidência. O momento é positivo para quem busca crescimento e novas oportunidades. Mantenha o foco e evite se dispersar com distrações ao longo do caminho.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 6

Virgem: O dia pede mais atenção antes de iniciar algo novo, principalmente no trabalho. Buscar informações e ouvir conselhos pode evitar erros desnecessários. Apoios importantes surgem e ajudam a clarear suas escolhas.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Sua confiança será essencial para lidar com desafios e avançar em objetivos importantes. O dia favorece conquistas ligadas à família e ao trabalho. Com dedicação, você consegue transformar esforço em resultado.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 9

Escorpião: Sua determinação chama atenção e abre portas importantes. Questões profissionais tendem a evoluir com mais facilidade. Aproveite esse momento para consolidar planos e agir com mais segurança.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Sagitário: O dia traz crescimento e oportunidades, especialmente em parcerias. Cuidar da saúde e manter o equilíbrio na rotina fará diferença no seu rendimento. Aproveite o momento para aprender algo novo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 5

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Pequenos esforços trazem resultados maiores do que você imagina. O dia favorece momentos leves com amigos e pessoas próximas. Aproveite essa energia para relaxar sem perder o foco nos seus objetivos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 4

Aquário: Novas experiências e contatos podem trazer inspiração e boas oportunidades. O dia favorece iniciativas e novos projetos. Estar em movimento será essencial para aproveitar o melhor dessa energia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Peixes: Seu jeito leve e sensível abre portas e melhora suas relações. Mudanças na rotina tendem a trazer benefícios a longo prazo. Confie mais no seu ritmo e siga com consistência.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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