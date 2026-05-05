ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (5 de maio): entusiasmo, oportunidades e decisões impulsionam o dia

A terça-feira chega com energia de movimento e boas surpresas, favorecendo iniciativas, conquistas e avanços pessoais

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 5 de maio, traz uma energia mais dinâmica, daquelas que incentivam a sair do lugar e agir com mais confiança. Ao mesmo tempo, existe um convite importante para pensar antes de tomar decisões, especialmente em assuntos financeiros e profissionais. O equilíbrio entre impulso e estratégia será o grande diferencial do dia, ajudando a transformar boas ideias em resultados concretos. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia começa com mais entusiasmo e vontade de fazer acontecer. Decisões envolvendo dinheiro pedem cautela, mas também podem trazer bons retornos quando bem planejadas. Momentos a dois ganham destaque e fortalecem vínculos importantes.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Touro: Sua confiança cresce e isso impacta diretamente seus resultados. Questões ligadas a bens materiais e conquistas podem avançar de forma positiva. Estar perto da família ajuda a trazer clareza e equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Gêmeos: Situações financeiras podem trazer boas surpresas, especialmente com valores que você já não esperava. O dia favorece crescimento profissional e reconhecimento. Confie mais nas suas decisões e mantenha o foco no que quer construir.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 8

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: O dia flui com mais leveza, principalmente nas relações profissionais. Seu esforço começa a ser reconhecido e isso traz mais segurança. O ambiente familiar tende a ficar mais alegre e acolhedor.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Leão: A energia do dia favorece seus planos e te coloca em evidência. O momento é positivo para quem busca crescimento e novas oportunidades. Mantenha o foco e evite se dispersar com distrações ao longo do caminho.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 6

Virgem: O dia pede mais atenção antes de iniciar algo novo, principalmente no trabalho. Buscar informações e ouvir conselhos pode evitar erros desnecessários. Apoios importantes surgem e ajudam a clarear suas escolhas.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Sua confiança será essencial para lidar com desafios e avançar em objetivos importantes. O dia favorece conquistas ligadas à família e ao trabalho. Com dedicação, você consegue transformar esforço em resultado.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 9

Escorpião: Sua determinação chama atenção e abre portas importantes. Questões profissionais tendem a evoluir com mais facilidade. Aproveite esse momento para consolidar planos e agir com mais segurança.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Sagitário: O dia traz crescimento e oportunidades, especialmente em parcerias. Cuidar da saúde e manter o equilíbrio na rotina fará diferença no seu rendimento. Aproveite o momento para aprender algo novo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 5

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: Pequenos esforços trazem resultados maiores do que você imagina. O dia favorece momentos leves com amigos e pessoas próximas. Aproveite essa energia para relaxar sem perder o foco nos seus objetivos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 4

Aquário: Novas experiências e contatos podem trazer inspiração e boas oportunidades. O dia favorece iniciativas e novos projetos. Estar em movimento será essencial para aproveitar o melhor dessa energia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Peixes: Seu jeito leve e sensível abre portas e melhora suas relações. Mudanças na rotina tendem a trazer benefícios a longo prazo. Confie mais no seu ritmo e siga com consistência.

Cor da sorte: Dourado