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Bilionária mais jovem do Brasil tem 20 anos, é herdeira de fábrica de eletrônicos e odeia ostentar

Lívia Voigt é herdeira de patrimônio bilionário e chamou atenção nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:30

Lívia Voigt
Lívia Voigt Crédito: Reprodução

Nos últimos meses o nome de Lívia Voigt começou a repercutir nas redes sociais. Isso por que a brasileira de apenas 20 anos é a bilionária mais jovem do Brasil e obteve o capital de US$ 1,1 bilhão, equivalente a R$ 5,5 bilhões, como herdeira de uma empresa de máquinas e equipamentos de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina.

Uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, a WEG é conhecida como “fábrica de bilionários” por manter um perfil acionário familiar que beneficia herdeiros diretos dos fundadores Eggon da Silva, Geraldo Werninghaus e Werner Ricardo Voigt. Os três já são falecidos.

Lívia Voigt

Bilionária Lívia Voigt por Reprodução | Redes Sociais
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Hoje a WEG tem sete bilionários na lista da revista Forbes. Todos têm entre 20 e 40 anos e são acionistas individuais da empresa. Os três netos bilionários mais recentes são os gêmeos Felipe e Pedro, de 23 anos, e sua irmã Amélie, de 20, atual bilionária mais jovem do mundo, apenas sete semanas mais nova que o segundo colocado, Johannes von Baumbach, herdeiro farmacêutico alemão.

O matriarca da família é Diether Werninghaus, casado com a sambista Karinah, pai e madrasta da catarinense. Também chamou atenção recentemente o nome de Anne Werninghaus.

A empresária catarinense ficou conhecida pela sua posição na lista da Forbes como uma das bilionárias mais jovens do Brasil. Ela acumula uma fortuna de R$ 91 bilhão, o que a colocou na 4ª posição no ranking divulgado pela revista Forbes em dezembro do ano passado.

Já Lívia Voight é uma das pessoas da família que vive de maneira ainda mais discreta que os outros membros. Apesar de crescer bilionária, durante a infância ela gostava de coisas simples, como ficar na natureza e andar de skate com o pai. Segundo as informações divulgadas, ela participou de grupos de dança na escola, é apaixonada por Nutella e, como muitos jovens, cresceu acompanhando youtubers, dentre eles a Kéfera, segundo o portal Terra. Discreta, a jovem não costuma ostentar o que tem e prefere viver longe dos holofotes.

Tags:

Bilionária Lívia Voigt

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