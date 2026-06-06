NOVELA

'Quem Ama Cuida': Adriana é denunciada por rival e acaba presa após emergência médica no capítulo deste sábado (6)

Pilar aproveita ausência da fisioterapeuta para acusá-la de fuga e convence delegado a emitir ordem de prisão

Kamila Macedo

Publicado em 6 de junho de 2026 às 20:00

Crédito: Reprodução

O capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (6) será marcado por novos problemas para Adriana. Cada vez mais pressionada pela investigação da morte de Arthur, a fisioterapeuta enfrenta momentos de tensão durante seu depoimento e vê sua situação se complicar ainda mais por causa de uma armação de Pilar.

Logo no início do capítulo, Adriana demonstra desconforto ao responder às perguntas do delegado responsável pelo caso. Enquanto isso, Elisa compartilha suas preocupações com Tilde, e Otoniel visita o túmulo de Arthur em um momento de reflexão.

Apartamento de Letícia Colin 1 de 21

Paralelamente, Rosa faz um alerta a Elenice sobre Tom, enquanto Pedro descobre situações que podem mudar os rumos da investigação. Em outro núcleo da trama, Carmita incentiva Bruna a dar uma chance para Tiago.

A situação ganha contornos dramáticos quando Elisa passa mal e precisa de ajuda. Adriana e Otoniel correm para o sítio de Enéas para socorrê-la, mas a movimentação acaba sendo usada contra a fisioterapeuta.