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A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A Superlua Nova em Gêmeos, que acontece na noite de 14 de junho, abre caminhos, acelera decisões e pode marcar um novo capítulo para três signos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2026 às 18:00

Lua Nova e signos
Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A noite de 14 de junho reserva um dos eventos astrológicos mais importantes de 2026. Às 23h54, acontece a Superlua Nova em Gêmeos, a segunda Superlua do ano, logo após a Superlua Nova em Touro registrada em 16 de maio. Como toda Lua Nova, ela representa novos começos, mas o fato de ocorrer no signo de Gêmeos intensifica temas ligados à comunicação, escolhas, aprendizado, conexões e mudanças de direção.

A energia das próximas semanas favorece conversas decisivas, oportunidades inesperadas e a coragem de iniciar projetos que estavam apenas no papel. Entre todos os signos, três tendem a sentir esse impulso de renovação de forma ainda mais intensa. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Gêmeos: Um novo capítulo começa agora

A Superlua acontece no seu próprio signo, tornando este um dos momentos mais importantes do seu ano. Se você vinha sentindo dúvidas sobre qual caminho seguir, as próximas semanas tendem a trazer respostas, convites e oportunidades capazes de mudar sua perspectiva.

A sensação será de renovação. Você poderá abandonar hábitos, planos ou situações que já não fazem sentido para abrir espaço para algo mais alinhado com quem deseja se tornar. Novas conexões e conversas também terão um papel importante nesse processo.

Dica cósmica: Confie mais na sua voz. Uma decisão tomada agora pode abrir portas pelos próximos meses.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Virgem: A carreira entra em uma nova fase

A energia da Superlua ilumina seus objetivos profissionais e pode acelerar situações que pareciam paradas. Projetos, negociações e oportunidades de crescimento tendem a ganhar força ao longo da segunda quinzena de junho.

Também é um período favorável para rever metas e entender com mais clareza onde você quer chegar. O reconhecimento que parecia distante pode começar a dar sinais concretos de aproximação.

Dica cósmica: Não subestime uma conversa profissional. Ela pode ser o ponto de partida para uma mudança importante.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Sagitário: Verdades vêm à tona e transformam relacionamentos

Para você, a Superlua movimenta especialmente a área dos relacionamentos. Conversas sinceras, reencontros e definições podem acontecer de forma rápida, trazendo mais clareza sobre quem realmente merece espaço na sua vida.

Alguns sagitarianos poderão iniciar uma nova história amorosa. Outros perceberão que chegou o momento de fortalecer um vínculo existente ou encerrar ciclos que já cumpriram sua função.

Dica cósmica: Escute o que seu coração vem tentando dizer há semanas. A resposta que você procura pode estar mais próxima do que imagina.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

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Signo Gêmeos Virgem Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Superlua

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