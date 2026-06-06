ASTROLOGIA

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A Superlua Nova em Gêmeos, que acontece na noite de 14 de junho, abre caminhos, acelera decisões e pode marcar um novo capítulo para três signos do zodíaco

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2026 às 18:00

Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A noite de 14 de junho reserva um dos eventos astrológicos mais importantes de 2026. Às 23h54, acontece a Superlua Nova em Gêmeos, a segunda Superlua do ano, logo após a Superlua Nova em Touro registrada em 16 de maio. Como toda Lua Nova, ela representa novos começos, mas o fato de ocorrer no signo de Gêmeos intensifica temas ligados à comunicação, escolhas, aprendizado, conexões e mudanças de direção.

A energia das próximas semanas favorece conversas decisivas, oportunidades inesperadas e a coragem de iniciar projetos que estavam apenas no papel. Entre todos os signos, três tendem a sentir esse impulso de renovação de forma ainda mais intensa. Veja a previsão do site "Economic Times".

Gêmeos: Um novo capítulo começa agora

A Superlua acontece no seu próprio signo, tornando este um dos momentos mais importantes do seu ano. Se você vinha sentindo dúvidas sobre qual caminho seguir, as próximas semanas tendem a trazer respostas, convites e oportunidades capazes de mudar sua perspectiva.

A sensação será de renovação. Você poderá abandonar hábitos, planos ou situações que já não fazem sentido para abrir espaço para algo mais alinhado com quem deseja se tornar. Novas conexões e conversas também terão um papel importante nesse processo.

Dica cósmica: Confie mais na sua voz. Uma decisão tomada agora pode abrir portas pelos próximos meses.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem: A carreira entra em uma nova fase

A energia da Superlua ilumina seus objetivos profissionais e pode acelerar situações que pareciam paradas. Projetos, negociações e oportunidades de crescimento tendem a ganhar força ao longo da segunda quinzena de junho.

Também é um período favorável para rever metas e entender com mais clareza onde você quer chegar. O reconhecimento que parecia distante pode começar a dar sinais concretos de aproximação.

Dica cósmica: Não subestime uma conversa profissional. Ela pode ser o ponto de partida para uma mudança importante.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Verdades vêm à tona e transformam relacionamentos

Para você, a Superlua movimenta especialmente a área dos relacionamentos. Conversas sinceras, reencontros e definições podem acontecer de forma rápida, trazendo mais clareza sobre quem realmente merece espaço na sua vida.

Alguns sagitarianos poderão iniciar uma nova história amorosa. Outros perceberão que chegou o momento de fortalecer um vínculo existente ou encerrar ciclos que já cumpriram sua função.

Dica cósmica: Escute o que seu coração vem tentando dizer há semanas. A resposta que você procura pode estar mais próxima do que imagina.