Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

Mudança na programa altera exibição da novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 16:00

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

A novela das 7 “Coração Acelerado” não será exibida neste sábado (6). A mudança foi anunciada no site do Gshow com justificativa de edição da novela.

No entanto, hoje será exibida a transmissão do amistoso da Seleção Brasileira de Futebol masculino contra o Egito.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

A seleção brasileira volta a campo neste sábado para enfrentar o Egito em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A partida acontece às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, e será transmitida ao vivo na TV Globo, com cobertura a partir das 18h.

Já “Coração Acelerado” volta a ser exibida na segunda-feira (8), por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos
Imagem - Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos
Imagem - A grande virada profissional de junho: 5 signos estão prestes a receber reconhecimento, promoção ou uma oportunidade que pode mudar tudo

A grande virada profissional de junho: 5 signos estão prestes a receber reconhecimento, promoção ou uma oportunidade que pode mudar tudo