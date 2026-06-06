‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 16:00
A novela das 7 “Coração Acelerado” não será exibida neste sábado (6). A mudança foi anunciada no site do Gshow com justificativa de edição da novela.
No entanto, hoje será exibida a transmissão do amistoso da Seleção Brasileira de Futebol masculino contra o Egito.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
A seleção brasileira volta a campo neste sábado para enfrentar o Egito em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A partida acontece às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, e será transmitida ao vivo na TV Globo, com cobertura a partir das 18h.
Já “Coração Acelerado” volta a ser exibida na segunda-feira (8), por volta de 19h30, após o BATV.