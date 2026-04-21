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BBB 26: veja quanto os finalistas já ganharam antes da grande decisão

Trio finalista disputa prêmio milionário nesta terça (21), mas participantes já chegam à decisão com dinheiro, imóvel e carro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:26

Finalistas já chegam à final com apartamento, dinheiro e até carro garantidos Crédito: Reprodução

A grande final do BBB 26 acontece nesta terça-feira (21), mas Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss já entram na disputa com prêmios importantes garantidos antes mesmo do anúncio oficial do campeão. Além da quantia milionária reservada ao vencedor, o reality também distribui valores para segundo e terceiro lugares, além de recompensas conquistadas durante o jogo.

Neste ano, o campeão do BBB 26 leva R$ 5,44 milhões, valor acumulado ao longo da temporada. O segundo colocado recebe R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar fica com R$ 50 mil.

Além disso, os três finalistas também já asseguraram um apartamento para cada um, prêmio revelado na reta final do programa e que garantiu um extra valioso para o trio que chegou ao pódio.

Finalistas do BBB 26

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam a grande final do BBB 26 por Arte/Gabriel Cerqueira
Ana Paula Renault por Divulgação
Juliano Floss por Divulgação
Milena por Divulgação
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Milena 2º lugar: Samira 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Ana Paula Renault 2º lugar: Milena 3º lugar: Juliano Floss por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Juliano Floss 2º lugar: Ana Paula Renault 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
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Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam a grande final do BBB 26 por Arte/Gabriel Cerqueira

Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss entram para a final já sabendo que deixarão o reality premiados, independentemente do resultado desta noite.

Entre os finalistas, Juliano Floss é quem soma um dos maiores ganhos paralelos até aqui. O influenciador venceu a Prova do Finalista e faturou um carro zero-quilômetro da marca Geely, modelo avaliado em cerca de R$ 190 mil, além de garantir vaga direta na decisão.

Milena também conquistou prêmio em dinheiro durante a temporada. Em uma dinâmica especial do programa, a sister levou R$ 20 mil, valor que se soma ao apartamento já confirmado antes da final.

Ana Paula Renault, apontada como uma das protagonistas da edição, também chega à última noite com o apartamento garantido e ainda disputa o maior prêmio da história recente do reality.

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