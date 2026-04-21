PÓDIO

BBB 26: veja quanto os finalistas já ganharam antes da grande decisão

Trio finalista disputa prêmio milionário nesta terça (21), mas participantes já chegam à decisão com dinheiro, imóvel e carro

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:26

Finalistas já chegam à final com apartamento, dinheiro e até carro garantidos Crédito: Reprodução

A grande final do BBB 26 acontece nesta terça-feira (21), mas Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss já entram na disputa com prêmios importantes garantidos antes mesmo do anúncio oficial do campeão. Além da quantia milionária reservada ao vencedor, o reality também distribui valores para segundo e terceiro lugares, além de recompensas conquistadas durante o jogo.

Neste ano, o campeão do BBB 26 leva R$ 5,44 milhões, valor acumulado ao longo da temporada. O segundo colocado recebe R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar fica com R$ 50 mil.

Além disso, os três finalistas também já asseguraram um apartamento para cada um, prêmio revelado na reta final do programa e que garantiu um extra valioso para o trio que chegou ao pódio.

Finalistas do BBB 26 1 de 7

Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss entram para a final já sabendo que deixarão o reality premiados, independentemente do resultado desta noite.

Entre os finalistas, Juliano Floss é quem soma um dos maiores ganhos paralelos até aqui. O influenciador venceu a Prova do Finalista e faturou um carro zero-quilômetro da marca Geely, modelo avaliado em cerca de R$ 190 mil, além de garantir vaga direta na decisão.

Milena também conquistou prêmio em dinheiro durante a temporada. Em uma dinâmica especial do programa, a sister levou R$ 20 mil, valor que se soma ao apartamento já confirmado antes da final.