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Globo dá carta branca para Ana Paula Renault após fim do BBB 26; entenda

Emissora flexibiliza agenda da finalista após morte do pai e deixa decisão nas mãos da jornalista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 20:00

Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo definiu como vai conduzir a participação de Ana Paula Renault após a final do BBB 26, marcada para esta terça-feira (21). Diante da morte do pai da jornalista, Gerardo Renault, a emissora decidiu flexibilizar os compromissos previstos em contrato.

Segundo informações do jornal O Globo, caberá à própria Ana Paula decidir se irá ou não participar das agendas tradicionais após o reality. Entre elas estão o Bate-Papo BBB, exibido logo após a final, e o Mais Você, na manhã seguinte.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

Também fazem parte da programação o Big Show, exibido no Multishow, tanto na versão A Invasão quanto no Reencontro, que reúne participantes da edição.

A decisão ocorre após a participante receber, ainda dentro da casa, a notícia da morte do pai no domingo (19). O caso impactou diretamente o planejamento da emissora para a reta final do programa.

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Com a medida, a Globo sinaliza que irá respeitar o momento de luto da finalista. Enquanto isso, o cronograma segue normalmente para os demais participantes, Juliano Floss e Milena, que disputam o prêmio com Ana Paula na grande final.

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