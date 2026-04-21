REALITY

Globo dá carta branca para Ana Paula Renault após fim do BBB 26; entenda

Emissora flexibiliza agenda da finalista após morte do pai e deixa decisão nas mãos da jornalista

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 20:00

Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo definiu como vai conduzir a participação de Ana Paula Renault após a final do BBB 26, marcada para esta terça-feira (21). Diante da morte do pai da jornalista, Gerardo Renault, a emissora decidiu flexibilizar os compromissos previstos em contrato.

Segundo informações do jornal O Globo, caberá à própria Ana Paula decidir se irá ou não participar das agendas tradicionais após o reality. Entre elas estão o Bate-Papo BBB, exibido logo após a final, e o Mais Você, na manhã seguinte.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26 1 de 9

Também fazem parte da programação o Big Show, exibido no Multishow, tanto na versão A Invasão quanto no Reencontro, que reúne participantes da edição.

A decisão ocorre após a participante receber, ainda dentro da casa, a notícia da morte do pai no domingo (19). O caso impactou diretamente o planejamento da emissora para a reta final do programa.