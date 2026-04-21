Com fortuna de R$ 7,5 bilhões, Cristiano Ronaldo surpreende com simplicidade em festa da filha

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:39
A celebração de aniversário da filha caçula de Cristiano Ronaldo movimentou as redes sociais nesta terça-feira (21), mas não pelo luxo. O jogador surpreendeu ao mostrar uma festa mais reservada para Bella Esmeralda, que completou 4 anos, fugindo do padrão grandioso que costuma marcar a rotina da família.
Com fortuna bilionária, jogador aposta em comemoração discreta para Bella Esmeralda
Com tema inspirado no filme Guerreiras do K-pop, a decoração reuniu balões e um painel com personagens, em uma proposta visual simples e colorida. A escolha chamou atenção justamente pelo contraste com a fortuna do atleta, estimada em bilhões.
A repercussão veio acompanhada de diferentes leituras. Enquanto alguns seguidores destacaram a simplicidade da comemoração, outros interpretaram o momento como uma opção por algo mais íntimo e familiar, sem grandes produções.
Bella é filha de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez. O casal também é pai de Alana. O jogador ainda tem outros três filhos: Cristiano Jr. e os gêmeos Eva e Matteo.
Mesmo com uma trajetória marcada por contratos milionários e forte presença no mercado publicitário, o atacante mostrou que, ao menos neste momento, optou por uma celebração mais contida, voltada ao ambiente familiar.
Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da filha caçula