COMEMORAÇÃO

Com fortuna de R$ 7,5 bilhões, Cristiano Ronaldo surpreende com simplicidade em festa da filha

Com fortuna bilionária, jogador aposta em comemoração discreta para Bella Esmeralda

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:39

Festa da filha de Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

A celebração de aniversário da filha caçula de Cristiano Ronaldo movimentou as redes sociais nesta terça-feira (21), mas não pelo luxo. O jogador surpreendeu ao mostrar uma festa mais reservada para Bella Esmeralda, que completou 4 anos, fugindo do padrão grandioso que costuma marcar a rotina da família.

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Com tema inspirado no filme Guerreiras do K-pop, a decoração reuniu balões e um painel com personagens, em uma proposta visual simples e colorida. A escolha chamou atenção justamente pelo contraste com a fortuna do atleta, estimada em bilhões.

A repercussão veio acompanhada de diferentes leituras. Enquanto alguns seguidores destacaram a simplicidade da comemoração, outros interpretaram o momento como uma opção por algo mais íntimo e familiar, sem grandes produções.

Bella é filha de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez. O casal também é pai de Alana. O jogador ainda tem outros três filhos: Cristiano Jr. e os gêmeos Eva e Matteo.

Mesmo com uma trajetória marcada por contratos milionários e forte presença no mercado publicitário, o atacante mostrou que, ao menos neste momento, optou por uma celebração mais contida, voltada ao ambiente familiar.