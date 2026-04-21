FOTOS: web resgata ensaio sensual de Ana Paula Renault

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:04
Um ensaio antigo de Ana Paula Renault ao lado de Miro Moreira voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (21) e chamou atenção do público. As imagens, feitas anos atrás para um catálogo de moda, mostram os dois em poses que misturam sensualidade e elegância.
Na época do trabalho, Ana Paula já era conhecida após sua participação no BBB 16, enquanto Miro ganhava projeção depois de A Fazenda. A química entre os dois nos cliques acabou virando assunto novamente com o resgate das fotos.
Ana Paula Renault e Miro Moreira
O momento coincide com a reta final do BBB 26, que colocou a jornalista novamente em evidência. Já Miro Moreira segue em uma fase mais reservada, atualmente casado com Liliane Lima e longe dos realities.
O ensaio repercutiu rapidamente e reacendeu comentários sobre o passado dos dois, além de reforçar o interesse do público por registros antigos envolvendo participantes do programa.