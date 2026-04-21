BBB 26

FOTOS: web resgata ensaio sensual de Ana Paula Renault

Cliques antigos de catálogo de moda ganham força nas redes às vésperas da final do BBB 26

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:04

Ana Paula e Miro Crédito: Reprodução

Um ensaio antigo de Ana Paula Renault ao lado de Miro Moreira voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (21) e chamou atenção do público. As imagens, feitas anos atrás para um catálogo de moda, mostram os dois em poses que misturam sensualidade e elegância.

Na época do trabalho, Ana Paula já era conhecida após sua participação no BBB 16, enquanto Miro ganhava projeção depois de A Fazenda. A química entre os dois nos cliques acabou virando assunto novamente com o resgate das fotos.

Ana Paula Renault e Miro Moreira 1 de 3

O momento coincide com a reta final do BBB 26, que colocou a jornalista novamente em evidência. Já Miro Moreira segue em uma fase mais reservada, atualmente casado com Liliane Lima e longe dos realities.