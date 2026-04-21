FORA DO FILME

Participação de Sydney Sweeney é cortada de O Diabo Veste Prada 2

A estreia no Brasil está marcada para 30 de abril

WIadmir Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:21

Sydney Sweeney Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Sydney Sweeney teve sua participação especial removida de O Diabo Veste Prada 2. A informação foi divulgada pela Entertainment Weekly, que apurou que a decisão ocorreu durante a fase final de edição do filme..

Sweeney chegou a gravar uma cena que apareceria logo no início da trama. No trecho, ela interpreta a si mesma enquanto é produzida por Emily Charlton, personagem de Emily Blunt, ex-assistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), em uma sequência pensada para apresentar a executiva em sua nova fase profissional.

De acordo com a publicação, a cena teria cerca de três minutos, mas acabou sendo retirada por não se encaixar na estrutura narrativa. A decisão foi classificada como criativa, embora tenha sido considerada difícil pela equipe.

Como era a participação

A sequência com Sweeney integraria a introdução de Emily Charlton, agora em um cargo de liderança na Dior nos Estados Unidos. Na trama, a personagem é procurada por Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway, além de Miranda e Nigel (Stanley Tucci), que tentam apoio para salvar a revista Runway em meio a uma crise.

A presença da atriz reforçaria esse momento inicial, mostrando Emily em ação com uma cliente famosa. Ainda assim, a cena ficou fora da versão final.

Entre as participações confirmadas no filme, Lady Gaga aparece em um papel especial e também integra a trilha sonora com a música Runway, em parceria com Doechii.