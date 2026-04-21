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Lembra dele? Ator que viveu Sr. Furtado em Chaves morre aos 85 anos

Personagem era o 'ladrão da Vila'

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16:25

Ricardo de Pascual
Ricardo de Pascual Crédito: Reprodução

O ator mexicano Ricardo de Pascual morreu aos 85 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (21) pela Associação Nacional de Atores do México (ANDA), que lamentou a perda do artista.

Conhecido pelo público brasileiro por interpretar o Sr. Furtado em Chaves, ele também participou de Chapolin Colorado e construiu uma trajetória consolidada no teatro, além de trabalhos na televisão e no cinema.

Ricardo de Pascual

Ricardo de Pascual por Reprodução
Ricardo de Pascual por Reprodução
Ricardo de Pascual por Reprodução
Ricardo de Pascual por Reprodução
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Ricardo de Pascual por Reprodução

Em nota, a entidade destacou o legado do ator. “A Associação Nacional de Atores lamenta o falecimento de nosso colega Ricardo de Pascual. Nossos mais profundos sentimentos à sua família, amigos e colegas. Que ele descanse em paz”, informou.

Nos últimos anos, Ricardo enfrentava problemas de saúde. Em 2025, revelou que tinha doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), associada ao hábito de fumar no passado. Na época, contou que ficou décadas sem fumar após abandonar o vício.

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Entre seus trabalhos, além de Chaves e Chapolin, estão produções como El Tesoro del Saber, Senda de Gloria e Sonhos e Caramelos. Seu último projeto foi a série Tomy Zombie.

No universo de Chaves, o personagem Sr. Furtado ficou marcado por cometer furtos no vilarejo, inicialmente atribuídos ao protagonista, até que a verdade vinha à tona.

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