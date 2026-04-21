Vídeo flagra primeiro encontro de Jonas e Jordana após o BBB 26

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 15:57
O primeiro encontro entre Jonas Sulzbach e Jordana fora do BBB 26 movimentou os bastidores da final nesta terça-feira (21). Os dois, que viveram um affair dentro da casa, se reencontraram em um hotel no Rio de Janeiro, onde os ex-participantes estão concentrados antes da decisão do programa.
O momento aconteceu em um corredor e foi acompanhado de perto por outros ex-brothers, que reagiram com brincadeiras e comentários ao ver a dupla frente a frente. Assim que Jonas apareceu, Jordana se aproximou e os dois trocaram um abraço, em clima descontraído.
Jonas e Jordana
A interação, ainda que rápida, chamou atenção de quem estava no local e também ganhou repercussão nas redes sociais. O reencontro aumentou a curiosidade do público sobre como ficará a relação entre os dois agora, fora do confinamento.
Durante o reality, Jonas e Jordana protagonizaram momentos de proximidade que dividiram opiniões entre os fãs. Fora da casa, o primeiro contato indica um clima leve, mas sem definições sobre os próximos passos da dupla.