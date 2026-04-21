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Vídeo flagra primeiro encontro de Jonas e Jordana após o BBB 26

Ex-affair do reality troca abraço em hotel e momento repercute nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15:57

Reencontro de Jonas e Jordana
Reencontro de Jonas e Jordana Crédito: Reprodução

O primeiro encontro entre Jonas Sulzbach e Jordana fora do BBB 26 movimentou os bastidores da final nesta terça-feira (21). Os dois, que viveram um affair dentro da casa, se reencontraram em um hotel no Rio de Janeiro, onde os ex-participantes estão concentrados antes da decisão do programa.

O momento aconteceu em um corredor e foi acompanhado de perto por outros ex-brothers, que reagiram com brincadeiras e comentários ao ver a dupla frente a frente. Assim que Jonas apareceu, Jordana se aproximou e os dois trocaram um abraço, em clima descontraído.

Jonas e Jordana

Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas e Jordana por Reprodução

A interação, ainda que rápida, chamou atenção de quem estava no local e também ganhou repercussão nas redes sociais. O reencontro aumentou a curiosidade do público sobre como ficará a relação entre os dois agora, fora do confinamento.

Durante o reality, Jonas e Jordana protagonizaram momentos de proximidade que dividiram opiniões entre os fãs. Fora da casa, o primeiro contato indica um clima leve, mas sem definições sobre os próximos passos da dupla.

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