REALITY

Vídeo flagra primeiro encontro de Jonas e Jordana após o BBB 26

Ex-affair do reality troca abraço em hotel e momento repercute nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15:57

Reencontro de Jonas e Jordana Crédito: Reprodução

O primeiro encontro entre Jonas Sulzbach e Jordana fora do BBB 26 movimentou os bastidores da final nesta terça-feira (21). Os dois, que viveram um affair dentro da casa, se reencontraram em um hotel no Rio de Janeiro, onde os ex-participantes estão concentrados antes da decisão do programa.

O momento aconteceu em um corredor e foi acompanhado de perto por outros ex-brothers, que reagiram com brincadeiras e comentários ao ver a dupla frente a frente. Assim que Jonas apareceu, Jordana se aproximou e os dois trocaram um abraço, em clima descontraído.

Jonas e Jordana 1 de 7

A interação, ainda que rápida, chamou atenção de quem estava no local e também ganhou repercussão nas redes sociais. O reencontro aumentou a curiosidade do público sobre como ficará a relação entre os dois agora, fora do confinamento.

EU SOU A CHAI COM O ENCONTRO JOJO KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/a2pF09UR0q — a l i c e (@odfaalc) April 21, 2026