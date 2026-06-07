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Frase de Einstein do dia: 'Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito' - a reflexão sobre intolerância e mudança de pensamento

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre discriminação, ideias enraizadas e a dificuldade humana de abandonar crenças preconcebidas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de junho de 2026 às 00:00

O físico era conhecido pelos cabelos despenteados e visual marcante.
Albert Einstein Crédito: Reprodução

Ao longo do século XX, a ciência realizou feitos que pareciam impossíveis. O ser humano desvendou os segredos do átomo, explorou o espaço e desenvolveu tecnologias capazes de transformar completamente a sociedade. Ainda assim, preconceitos relacionados à origem, aparência, religião, gênero ou modo de pensar continuam presentes. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque destaca essa contradição.

15 fatos sobre Albert Einstein

Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein se posicionava publicamente sobre temas políticos e humanitários. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
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Albert Einstein por Reprodução
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Albert Einstein começou a falar mais tarde do que a maioria das crianças, o que preocupava sua família. por Reprodução
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Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução

Conhecido por revolucionar a física moderna, Einstein também se posicionava frequentemente contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais. Para ele, mudar a forma como as pessoas enxergam umas às outras podia ser um desafio ainda maior do que resolver problemas científicos complexos.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por debates sobre diversidade, inclusão e convivência entre diferentes visões de mundo. Em muitos casos, informações e evidências não são suficientes para alterar opiniões que foram construídas ao longo de anos.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Julgamentos precipitados, estereótipos, discriminação e a resistência em conhecer pessoas ou realidades diferentes das próprias.

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Frase de Einstein do dia: 'O grande problema da humanidade não está no domínio da Ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas' - reflexão sobre intolerância

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Frase de Einstein do dia: 'O importante é não parar de questionar; a curiosidade tem sua própria razão de existir' - a reflexão sobre aprendizado, inquietação e crescimento pessoal

O pensamento não fala apenas sobre preconceitos sociais. A ideia central também pode ser aplicada a qualquer crença rígida que impeça alguém de enxergar novas perspectivas ou reconsiderar aquilo que acredita ser verdade.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa aos vieses cognitivos e à tendência humana de defender ideias já estabelecidas, mesmo diante de informações que as contradizem.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo de avanços tecnológicos extraordinários, Einstein lembra que alguns dos desafios mais difíceis continuam acontecendo dentro da mente humana.

* Algumas frases históricas atribuídas a figuras públicas podem não possuir comprovação documental definitiva ou podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, determinados pensamentos seguem amplamente associados a seus autores em livros, registros e referências culturais.

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