REFLEXÃO

Frase de Einstein do dia: 'Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito' - a reflexão sobre intolerância e mudança de pensamento

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre discriminação, ideias enraizadas e a dificuldade humana de abandonar crenças preconcebidas

Fernanda Varela

Publicado em 7 de junho de 2026 às 00:00

Albert Einstein Crédito: Reprodução

Ao longo do século XX, a ciência realizou feitos que pareciam impossíveis. O ser humano desvendou os segredos do átomo, explorou o espaço e desenvolveu tecnologias capazes de transformar completamente a sociedade. Ainda assim, preconceitos relacionados à origem, aparência, religião, gênero ou modo de pensar continuam presentes. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque destaca essa contradição.

15 fatos sobre Albert Einstein 1 de 15

Conhecido por revolucionar a física moderna, Einstein também se posicionava frequentemente contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais. Para ele, mudar a forma como as pessoas enxergam umas às outras podia ser um desafio ainda maior do que resolver problemas científicos complexos.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por debates sobre diversidade, inclusão e convivência entre diferentes visões de mundo. Em muitos casos, informações e evidências não são suficientes para alterar opiniões que foram construídas ao longo de anos.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Julgamentos precipitados, estereótipos, discriminação e a resistência em conhecer pessoas ou realidades diferentes das próprias.

O pensamento não fala apenas sobre preconceitos sociais. A ideia central também pode ser aplicada a qualquer crença rígida que impeça alguém de enxergar novas perspectivas ou reconsiderar aquilo que acredita ser verdade.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa aos vieses cognitivos e à tendência humana de defender ideias já estabelecidas, mesmo diante de informações que as contradizem.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo de avanços tecnológicos extraordinários, Einstein lembra que alguns dos desafios mais difíceis continuam acontecendo dentro da mente humana.