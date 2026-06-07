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Frase do dia da Psicologia: 'Morrer é dolorosamente amargo, mas a ideia de ter de morrer sem ter vivido é insuportável' - a reflexão de Erich Fromm sobre propósito e existência

O pensamento do filósofo e psicanalista continua sendo compartilhado ao falar sobre tempo, arrependimentos e a sensação de passar pela vida sem realmente vivê-la

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de junho de 2026 às 01:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

A maioria das pessoas teme a morte. Mas, para Erich Fromm, existe algo que pode ser ainda mais angustiante: chegar ao fim da vida com a sensação de que ela não foi plenamente vivida. A reflexão atravessou décadas justamente porque toca em um dos maiores receios humanos, o de olhar para trás e perceber que os dias passaram sem que os sonhos, os afetos e os desejos mais importantes tivessem espaço para existir.

Conhecido por suas análises sobre amor, liberdade, felicidade e comportamento humano, Fromm acreditava que muitas pessoas acabam presas a rotinas mecânicas, obrigações constantes e expectativas sociais que as afastam da própria essência.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de trabalho, distrações permanentes e sensação de que o tempo nunca é suficiente. Em muitos casos, os anos passam rapidamente enquanto projetos, viagens, relações e desejos são continuamente adiados para um futuro incerto.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Pessoas que vivem apenas para trabalhar, que abandonam sonhos por medo de errar, que adiam conversas importantes ou que passam tanto tempo preocupadas com o amanhã que deixam de aproveitar o presente.

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Frase do dia da Psicologia: 'O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu preciso de você porque te amo' - a reflexão de Erich Fromm sobre dependência emocional

O pensamento filosófico não fala sobre viver sem responsabilidade ou ignorar as dificuldades da realidade. A ideia central está mais ligada à necessidade de construir uma vida que faça sentido antes que o tempo se esgote.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao arrependimento tardio e à busca humana por significado, propósito e realização pessoal.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que tanta gente sente que vive no automático, Fromm lembra que a maior perda pode não ser a morte em si, mas deixar a vida passar sem realmente experimentá-la.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos, psicólogos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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