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Autora de Bridgerton impõe condição para mudanças na 5ª temporada e explica decisão

Julia Quinn aceita alterações na série, mas exige respeito a ponto central da história

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15:27

Julia Quinn
Julia Quinn Crédito: Reprodução

A autora Julia Quinn comentou as mudanças previstas para a quinta temporada de Bridgerton e revelou que impôs uma condição para aceitar alterações na adaptação da Netflix. Em passagem pelo Brasil, ela falou sobre o tema após a repercussão entre fãs.

A principal mudança envolve a história de Francesca, que será protagonista da nova temporada. Na adaptação, o personagem Michael, dos livros, foi substituído por Michaela, o que gerou debate entre o público.

Francesca e Michaela serão as próximas protagonistas de "Bridgerton"

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
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Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram

Segundo Julia, a alteração foi discutida com a equipe da série e não foi barrada, desde que um elemento essencial fosse preservado na narrativa. “Isso pode ser ótimo, mas há algumas coisas que são importantes para mim”, afirmou.

A autora destacou que fez questão de manter claro o vínculo emocional entre Michaela e John Stirling, marido de Francesca. “Era muito importante para mim que víssemos isso”, disse. “O principal conflito do livro é o quanto Michael e Francesca se sentem culpados por se apaixonarem e o quanto ainda estão de luto por John.”

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Outro ponto que gerou reação dos fãs foi a escolha de Francesca como protagonista antes de Eloise, o que altera a ordem original dos livros. Ainda assim, Julia indicou que a história de Eloise deve ganhar destaque na temporada seguinte.

A escritora está no Brasil participando de eventos com leitores e acompanhando de perto a repercussão da série, que segue como um dos maiores sucessos da Netflix.

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