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Bebedeira, briga com vizinhos e desabafo íntimo: como foi o primeiro ano de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas

Ator celebrou um ano no abrigo após críticas aos colegas e exposição de conflitos no local

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:13

Marcos Oliveira, o Beiçola, foi morar no Retiro dos Artistas em abril de 2025 Crédito: Michel Oliveira/Roberto Moreyra - Extra

Após protagonizar uma série de declarações polêmicas, Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola em A Grande Família, completou um ano morando no Retiro dos Artistas e decidiu fazer um balanço do período.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator afirmou estar grato pela oportunidade de viver no local, apesar dos desafios enfrentados ao longo do último ano. Ele citou nomes como Marieta Severo, Tatá Werneck, Zezé Motta e Stepan Nercessian como pessoas que contribuíram para seu acolhimento.

Marcos Oliveira, o Beiçola

Marcos Oliveira, o Beiçola por Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira, o Beiçola por Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira, o Beiçola por Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira, o Beiçola por Reprodução/Instagram
Marieta Severo reencontra Marcos Oliveira durante visita ao Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Marieta Severo reencontra Marcos Oliveira durante visita ao Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Marieta Severo reencontra Marcos Oliveira durante visita ao Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira viveu Beiçola em "A Grande Família" por Reprodução
Antes e depois de Marcos Oliveira por Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira e Marieta Severo em "A Grande Família" por Reprodução/Instagram
Marieta Severo e Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira pede dinheiro na web por Redes sociais
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Marcos Oliveira, o Beiçola por Reprodução/Instagram

“Dia 10 deste mês, comemoro um ano de Retiro. Estou aqui já há um ano, muito bem. Claro, com conflitos, com um monte de coisas, mas sempre prestando atenção no futuro. Tenho muita coisa para lutar pela minha dignidade. Estou aprendendo muita coisa, vivendo muita coisa, e quero trabalhar. Sou grato a todos”, disse.

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Climão com moradores e críticas ao ambiente

Antes da celebração, o ator já havia causado repercussão ao expor dificuldades de convivência no abrigo. Em entrevista, afirmou que enfrenta problemas no dia a dia com outros residentes e criticou comportamentos que considera inadequados.

Segundo Marcos, o ambiente coletivo exige adaptação constante. Ele reclamou do barulho durante as refeições e classificou alguns colegas como mal-educados. As falas geraram reação entre moradores e também da administração do local.

Marcos Oliveira

Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira viveu Beiçola em "A Grande Família" por Reprodução
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Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais

Sexualidade na terceira idade entra em debate

Outro ponto que chamou atenção foi o desabafo sobre vida íntima. O ator afirmou que a sexualidade continua presente na velhice, mas disse que o tema ainda é tratado como tabu dentro do espaço.

As declarações abriram discussão sobre o tema e aumentaram a repercussão em torno do artista, que segue vivendo no Retiro.

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Instituição reage e pede respeito

Em nota, o Retiro dos Artistas afirmou que as declarações foram infelizes e não representam a realidade da maioria dos moradores. A instituição destacou que abriga dezenas de residentes com diferentes histórias e reforçou o compromisso com acolhimento e respeito.

Apesar do episódio, Marcos Oliveira segue no local e afirma estar focado em novos projetos e na reconstrução de sua rotina.

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