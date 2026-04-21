EITA, BEIÇOLA...

Bebedeira, briga com vizinhos e desabafo íntimo: como foi o primeiro ano de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas

Ator celebrou um ano no abrigo após críticas aos colegas e exposição de conflitos no local

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:13

Marcos Oliveira, o Beiçola, foi morar no Retiro dos Artistas em abril de 2025 Crédito: Michel Oliveira/Roberto Moreyra - Extra

Após protagonizar uma série de declarações polêmicas, Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola em A Grande Família, completou um ano morando no Retiro dos Artistas e decidiu fazer um balanço do período.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator afirmou estar grato pela oportunidade de viver no local, apesar dos desafios enfrentados ao longo do último ano. Ele citou nomes como Marieta Severo, Tatá Werneck, Zezé Motta e Stepan Nercessian como pessoas que contribuíram para seu acolhimento.

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“Dia 10 deste mês, comemoro um ano de Retiro. Estou aqui já há um ano, muito bem. Claro, com conflitos, com um monte de coisas, mas sempre prestando atenção no futuro. Tenho muita coisa para lutar pela minha dignidade. Estou aprendendo muita coisa, vivendo muita coisa, e quero trabalhar. Sou grato a todos”, disse.

Climão com moradores e críticas ao ambiente

Antes da celebração, o ator já havia causado repercussão ao expor dificuldades de convivência no abrigo. Em entrevista, afirmou que enfrenta problemas no dia a dia com outros residentes e criticou comportamentos que considera inadequados.

Segundo Marcos, o ambiente coletivo exige adaptação constante. Ele reclamou do barulho durante as refeições e classificou alguns colegas como mal-educados. As falas geraram reação entre moradores e também da administração do local.

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Sexualidade na terceira idade entra em debate

Outro ponto que chamou atenção foi o desabafo sobre vida íntima. O ator afirmou que a sexualidade continua presente na velhice, mas disse que o tema ainda é tratado como tabu dentro do espaço.

As declarações abriram discussão sobre o tema e aumentaram a repercussão em torno do artista, que segue vivendo no Retiro.

Instituição reage e pede respeito

Em nota, o Retiro dos Artistas afirmou que as declarações foram infelizes e não representam a realidade da maioria dos moradores. A instituição destacou que abriga dezenas de residentes com diferentes histórias e reforçou o compromisso com acolhimento e respeito.