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Irmã de Ana Paula Renault rebate críticas após morte do pai e explica decisão da família

Cida Renault agradece apoio nas redes e diz que escolha foi tomada com base na realidade vivida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16:03

Irmã de Ana Paula
Irmã de Ana Paula Crédito: Reprodução

Após a morte de Gerardo Renault, aos 96 anos, a família de Ana Paula Renault se pronunciou publicamente sobre a decisão de não informar imediatamente a sister enquanto ela ainda estava confinada no Big Brother Brasil. A declaração foi feita por Cida Renault na noite desta terça-feira (21), após o sepultamento.

Em publicação nas redes sociais, Cida agradeceu as mensagens de carinho recebidas e também respondeu às críticas que surgiram. Segundo ela, muitas opiniões vieram de pessoas que desconhecem o contexto vivido pela família.

Antes e depois de Ana Paula Renault

Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault e Edu Borgi por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

“Acho que muitas pessoas não entenderam o que a gente quis fazer, mas também as pessoas que não entendem são pessoas que só querem dar opinião. Porque não sabem da nossa vida, não sabem do contexto, não sabem de nada, então são só opiniões vazias. E sempre tem alguém pra dar. Mas a grande maioria foi de apoio”, afirmou.

Apesar da decisão inicial, a produção do programa optou por informar Ana Paula ainda durante a edição ao vivo de domingo (20). Dentro da casa, a participante recebeu apoio de outros confinados e também do apresentador Tadeu Schmidt.

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Cida também descreveu os últimos dias da família como intensos, marcados pelo luto, mas afirmou encontrar conforto ao acreditar que o pai “descansou no momento certo”. Ela ressaltou ainda que, antes de entrar no reality, Ana Paula chegou a considerar não participar por causa do estado de saúde do pai.

Segundo a família, o próprio Gerardo incentivou a filha a seguir no programa e acompanhava sua trajetória. Ainda de acordo com os relatos, o desejo de não interromper a experiência da participante teria partido dele, que pediu para não ser avisada caso algo acontecesse.

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