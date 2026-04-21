Veja qual foi o último desejo do pai de Ana Paula Renault antes de morrer

Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:00
A despedida do pai de Ana Paula Renault, nesta segunda-feira (20), em Belo Horizonte, trouxe à tona um desejo que ele carregava nos últimos dias de vida. Durante o velório, o irmão da participante contou qual era a maior torcida do patriarca.
Segundo René Henrique Cardoso Renault, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos, acompanhava de perto a trajetória da filha no BBB 26 e não escondia a expectativa pelo resultado. “Ele queria muito que a Ana Paula fosse mesmo, que ganhasse o programa. Estava sempre muito preocupado com ela”, afirmou.
Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26
A revelação acontece na véspera da final do reality, quando Ana Paula disputa o prêmio ao lado de Juliano Floss e Milena. A participante recebeu a notícia da morte do pai ainda dentro da casa, no domingo (19).
A família destacou que, apesar da perda, o momento foi de despedida tranquila. Agora, os parentes aguardam o reencontro com Ana Paula após o fim do programa.