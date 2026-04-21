Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja qual foi o último desejo do pai de Ana Paula Renault antes de morrer

Parente conta durante velório que patriarca falava sobre a filha

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:00

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault Crédito: Reprodução

A despedida do pai de Ana Paula Renault, nesta segunda-feira (20), em Belo Horizonte, trouxe à tona um desejo que ele carregava nos últimos dias de vida. Durante o velório, o irmão da participante contou qual era a maior torcida do patriarca.

Segundo René Henrique Cardoso Renault, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos, acompanhava de perto a trajetória da filha no BBB 26 e não escondia a expectativa pelo resultado. “Ele queria muito que a Ana Paula fosse mesmo, que ganhasse o programa. Estava sempre muito preocupado com ela”, afirmou.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
auto-upload por auto-upload
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
1 de 9
Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

A revelação acontece na véspera da final do reality, quando Ana Paula disputa o prêmio ao lado de Juliano Floss e Milena. A participante recebeu a notícia da morte do pai ainda dentro da casa, no domingo (19).

A família destacou que, apesar da perda, o momento foi de despedida tranquila. Agora, os parentes aguardam o reencontro com Ana Paula após o fim do programa.

