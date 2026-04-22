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Globo usa dinossauro e ironia em VTs e 'apaga' Pedro Henrique na final do BBB 26

Participante envolvido em polêmica teve o rosto ocultado na edição final do reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:42

Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26
Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26 Crédito: Reprodução

A final do BBB 26, exibida nesta terça-feira (21), chamou atenção por uma escolha incomum da edição: Pedro Henrique Espíndola teve o rosto 'apagado' em diferentes cenas exibidas ao público. Em um dos VTs, o ex-participante apareceu com o corpo coberto pela silhueta de um dinossauro, o que rapidamente repercutiu nas redes sociais. "Eles fingindo que ele nunca existiu", comentou uma usuária do X.

Em outros trechos, a direção do programa adotou diferentes estratégias para evitar mostrar o vendedor ambulante. Em um momento, sua silhueta foi substituída pela imagem de Edílson Capetinha, acompanhada do termo 'capeta'. Em outro, ele surgiu em uma conversa com Juliano Floss e Brígido Neto com a imagem parcialmente encoberta. Já em uma terceira aparição, foi representado pelo réptil, reforçando o "apagamento" promovido pela edição.

Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26

Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26 por Reprodução
Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26 por Reprodução
Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26 por Reprodução
Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26 por Reprodução
Pedro Espíndola no BBB 26 por Reprodução | TV Globo
Pedro Henrique trava batalha judicial contra a Globo após saída polêmica do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | X
Pedro desistiu do BBB por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
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Pedro Henrique Espindola teve o rosto apagado na edição final do BBB 26 por Reprodução

A decisão gerou uma série de reações online, com espectadores comentando o tom irônico adotado pela produção. "Isso aqui foi de uma perspicácia. Colocaram a silhueta do falecido Pedro e revelando o Capeta", escreveu um internauta. "A Globo vai fingir que o Pedro nunca participou do BBB", disse outro perfil. Também houve quem elogiasse o trabalho da equipe: "Parabéns à produção e aos editores que fizeram de tudo para tirar o Pedro do VT".

A ausência do ex-brother na final também não passou despercebida. Diferentemente dos outros participantes eliminados ao longo da temporada, ele não apareceu ao lado dos colegas na grande decisão. Vale lembrar que Pedro está internado em um hospital psiquiátrico e enfrenta uma disputa judicial contra a TV Globo.

O episódio que marcou sua saída do reality segue sendo um dos mais controversos da edição. Pedro Henrique deixou o programa após tentar beijar Jordana Morais à força. Apesar de ter optado pela desistência, havia a expectativa de que ele fosse expulso pela produção.

Em depoimento no confessionário, o próprio participante comentou o ocorrido: ""Eu estava há dias tentando me segurar para não ficar olhando os outros, as meninas, a Jordana principalmente, que é muito parecida com a minha esposa. Hoje, eu acabei caindo nisso, olhei para ela, desejei ela, achei que ela tinha dado moral".

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Tags:

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