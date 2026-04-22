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Mesmo estreando hoje, o Leão já tem o artilheiro da Copa do Brasil

Com os desfalques de última hora de Kayzer e Baralhas, o Vitória pega a pedreira chamada Flamengo com o goleador das copas, Renê

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:55

Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada Copa do Nordeste
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

Tem coisas que só acontecem no Vitória. O Leão fará sua estreia na Copa do Brasil hoje, diante do Flamengo, mas o artilheiro da competição é do próprio clube baiano, o atacante Renê. Expliquem isso agora, ateus! Calma, não tem nenhum milagre nisso. Acontece que o jogador já jogou pela competição que será iniciada para o time de Jair Ventura às 21h30, no Maracanã. Nas primeiras fases, Renê atuou pela Portuguesa, já eliminada, e marcou quatro gols. Com a mudança do regulamento, ele pode atuar aqui também. Este faro de gol será crucial diante da pedreira carioca, pois o Vitória entrará em campo com mais desfalques: Kayzer e Baralhas, ambos machucados.

Renê continua na mesma pegada de goleador. Vestindo a camisa do Vitória, já comemorou três vezes em cinco partidas, todas pelo Nordestão. Agora é hora de puxar a responsabilidade e, aproveitando o desfalque de Kayzer, se tornar o titular absoluto e acirrar a disputa de goleador. “É sempre bom marcar gols com a camisa do Vitória, um time que me deu oportunidade para melhorar minha carreira. Esses gols me deram uma confiança a mais. Sobre a titularidade, vou seguir trabalhando para quando a oportunidade chegar, eu abraçar ela”, disse Renê. Junto com ele, Matheuzinho jogará mais avançado.

Uma novidade para a estreia na competição é o retorno de Marinho. Seu nome apareceu na lista de relacionados que viajaram ao Rio de Janeiro, o que pode ser mais uma arma secreta na tentativa de surpreender o Flamengo. O atacante teve uma lesão na coxa no jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, no último dia 14 de março. O retorno de Marinho é comemorado, mas dois desfalques também preocupam.

Se o jogo já é um desafio logo na estreia da Copa do Brasil, perder Kayzer e Baralhas, ambos machucados no último jogo diante do Corinthians, coloca o desafio ainda maior para o elenco. Com lesões na coxa, ambos se juntam a um verdadeiro time habitando o departamento médico do clube. Contando com eles, já são 13 entregues aos homens de jaleco: Claudinho, Riccelli e Pedro Henrique, todos na transição, além de Mateus Silva, Jamerson, Neris, Camutanga, Edu, Rúben Ismael, Dudu e Fabri, lesionados.

“À medida que perdemos peças, vamos tendo menos mexidas. Temos 40, mas viram 15, 16. As mexidas vão demorar mais, vou tendo menos opções. Não é sobre qualidade, quem perde mais atletas vai ficando com menos alternativas de mexer e fazer coisas diferentes, mas seguimos”, disse o técnico Jair Ventura.

Se serve de consolo, o Flamengo também está desfalcado. Com um edema na coxa esquerda, Paquetá não entra em campo logo mais. Contudo, o volante Jorginho, que estava machucado, retorna. Apesar do mistério sobre a escalação, é possível que o Flamengo jogue com um time alternativo, mas não foi confirmado pela comissão técnica, que a princípio irá com força máxima que tem nas mãos. O Vitória não vence o Flamengo em solo carioca deste 2017, quando saiu de lá com 2x0. Pela Copa do Brasil, ambos já se enfrentaram em três edições, com o Vitória levando a melhor em 1998, mas sendo eliminado em 2003 e 2004.

Ficha

Flamengo x Vitória, às 21h30, no Maracanã.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Técnico: Leonardo Jardim

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor (Ronald) e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Tags:

Vitória Copa do Brasil

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