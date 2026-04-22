FUTEBOL

Bicicleta, 18 gols e título: filhos de atacante do Bahia são destaque em torneio de base

Esquadrão conquistou a Palestra Cup nas categorias sub-8 e sub-9

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:11

Pietro e Matteo foram destaques em competição do Bahia Crédito: Reprodução

Pietro e Matteo, filhos de Everaldo, atacante do Bahia, foram destaque de um torneio disputado pelas categorias de base do Esquadrão, em Lauro de Freitas, no último fim de semana. Na Palestra Cup, o clube foi campeão invicto nas categorias sub-8 e sub-9.

Francine Stum, esposa de Everaldo, que administra o perfil que compartilha o desempenho dos pequenos, detalhou a artilharia dos filhos no torneio. De acordo com ela, Pietro marcou cinco gols no sub-9 e Matteo marcou treze no sub-8.

Pietro e Matteo foram destaques em competição do Bahia 1 de 8

Foi de Pietro, inclusive, o gol que virou destaque da competição. Em gravação feita no campo de jogo, é possível ver o pequeno marcando de bicicleta, levando os treinadores, companheiros e a família à loucura no local.