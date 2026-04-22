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Indicada pela quarta vez, Rayssa Leal volta a 'bater na trave' e segue sem troféu do Prêmio Laureus

A premiação teve como vencedora a snowboarder americana Chloe Kim

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:26

Rayssa Leal classificada para a final da SLS Sydney
Rayssa Leal Crédito: Reprodução / SLS

Rayssa Leal esteve novamente entre os indicados ao Laureus na categoria de Melhor Atleta de Esportes Radicais, mas não levou o troféu na cerimônia realizada nesta segunda-feira (20), em Madri, na Espanha. Conhecida como o “Oscar do Esporte”, a premiação teve como vencedora a snowboarder americana Chloe Kim.

Esta foi a quarta indicação da skatista brasileira ao prêmio. Assim como já havia acontecido anteriormente, ela acabou superada pela atleta norte-americana na disputa. 

Ela parabenizou Chloe Kim nas redes sociais e também destacou o nadador brasileiro Gabrielzinho, que fez história ao ser eleito o Atleta Paralímpico do Ano.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
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Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

A primeira indicação de Rayssa ocorreu em 2020, após ela entrar para a história ao se tornar a skatista mais jovem a conquistar uma etapa do circuito mundial de street. Na ocasião, o troféu também ficou com Chloe Kim.

Nos anos seguintes, outras atletas foram premiadas na categoria. Em 2023, a vencedora foi a esquiadora Eileen Gu. Já em 2024, o reconhecimento ficou com a skatista Arisa Trew. Em 2025, Rayssa não apareceu entre as concorrentes.

Momento atual de Rayssa Leal

Principal representante do skate street feminino brasileiro, Rayssa sofreu uma queda recente no ranking mundial da modalidade, que serve como critério para classificação aos Jogos Olímpicos. Mesmo assim, ela permanece entre as dez melhores do mundo.

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A atleta perdeu seis posições após a última etapa do Mundial disputada em São Paulo. Na competição, uma lesão comprometeu o desempenho e contribuiu para a saída do segundo lugar para a oitava colocação na lista.

Além do resultado abaixo do esperado na etapa brasileira, Rayssa também deixou de pontuar na competição realizada em Kitakyushu, da qual optou por não participar, fator que também influenciou a queda no ranking.

Tags:

Rayssa Leal

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