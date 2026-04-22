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Indicada pela quarta vez, Rayssa Leal volta a 'bater na trave' e segue sem troféu do Prêmio Laureus

A premiação teve como vencedora a snowboarder americana Chloe Kim

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:26

Rayssa Leal Crédito: Reprodução / SLS

Rayssa Leal esteve novamente entre os indicados ao Laureus na categoria de Melhor Atleta de Esportes Radicais, mas não levou o troféu na cerimônia realizada nesta segunda-feira (20), em Madri, na Espanha. Conhecida como o “Oscar do Esporte”, a premiação teve como vencedora a snowboarder americana Chloe Kim.

Esta foi a quarta indicação da skatista brasileira ao prêmio. Assim como já havia acontecido anteriormente, ela acabou superada pela atleta norte-americana na disputa.

Ela parabenizou Chloe Kim nas redes sociais e também destacou o nadador brasileiro Gabrielzinho, que fez história ao ser eleito o Atleta Paralímpico do Ano.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta 1 de 69

A primeira indicação de Rayssa ocorreu em 2020, após ela entrar para a história ao se tornar a skatista mais jovem a conquistar uma etapa do circuito mundial de street. Na ocasião, o troféu também ficou com Chloe Kim.

Nos anos seguintes, outras atletas foram premiadas na categoria. Em 2023, a vencedora foi a esquiadora Eileen Gu. Já em 2024, o reconhecimento ficou com a skatista Arisa Trew. Em 2025, Rayssa não apareceu entre as concorrentes.

Momento atual de Rayssa Leal

Principal representante do skate street feminino brasileiro, Rayssa sofreu uma queda recente no ranking mundial da modalidade, que serve como critério para classificação aos Jogos Olímpicos. Mesmo assim, ela permanece entre as dez melhores do mundo.

A atleta perdeu seis posições após a última etapa do Mundial disputada em São Paulo. Na competição, uma lesão comprometeu o desempenho e contribuiu para a saída do segundo lugar para a oitava colocação na lista.