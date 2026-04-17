EM DAKAR

Skatista Rayssa Leal é escolhida pelo COI para missão especial nos Jogos da Juventude 2026

Atleta agradeceu convite

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:45

Rayssa Leal Crédito: SLS/Divulgação

A skatista brasileira Rayssa Leal participará dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, entre 31 de outubro e 13 de novembro, no Senegal. Dona de medalhas olímpicas em Tóquio 2020 e Paris 2024, ela não estará no evento como competidora desta vez. A atleta foi selecionada para integrar o grupo de 31 esportistas convidados como “Atletas que Inspiram” (Athlete Role Models), responsáveis por orientar jovens participantes durante o torneio.

Além de Rayssa, o Brasil também será representado nessa função pelo carateca Douglas Brose, tricampeão mundial de kumite. Os dois participarão de atividades com atletas adolescentes, sessões de treinamento e iniciativas voltadas à comunidade local, compartilhando experiências e oferecendo aconselhamento esportivo.

Rayssa usou as redes sociais para compartilhar a novidade e agredeceu o convite. "Muito feliz de ser parte do time! Inspirar jovens atletas é meu propósito e estou muito feliz por isso. Obrigada pelo convite", escreveu, em inglês.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

Será a primeira visita de Rayssa ao continente africano e também a estreia dos Jogos Olímpicos da Juventude em solo africano. A skatista, que completou 18 anos em janeiro, não poderá competir porque o limite de idade do evento é de 17 anos completos até o período da competição.

Ela também não participou da edição de Buenos Aires, em 2018, quando tinha apenas 10 anos e o skate ainda não fazia parte do programa olímpico. A edição seguinte, inicialmente prevista para 2022 em Dakar, chegou a coincidir com a idade permitida para a brasileira e já incluía a modalidade, mas acabou adiada por causa da pandemia de covid-19.

Agora em função de mentora, Rayssa assume um papel semelhante ao desempenhado por Marta Vieira da Silva na edição de Buenos Aires 2018. A skatista soma duas medalhas olímpicas e é a atleta brasileira mais jovem a subir ao pódio em Jogos Olímpicos, aos 13 anos e seis meses. Também acumula dois títulos mundiais da federação internacional e quatro conquistas no circuito mundial. O destaque internacional levou o Comitê Olímpico Internacional e a plataforma Athlete365 a utilizarem sua imagem como principal referência na divulgação da lista dos mentores de Dakar 2026.

Os Jogos Olímpicos da Juventude Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 devem reunir cerca de 2.700 atletas em três cidades-sede: Dakar, Diamniadio e Saly. A competição será destinada a jovens de até 17 anos, com critérios específicos definidos por cada federação internacional participante.

CONFIRA TODOS OS "ATLETAS QUE INSPIRAM" DESTE ANO

Clarisse Agbegnenou (FRA, judô)

Stéphane Badji (SEN, futebol)

Christopher Bak (USA, remo)

Asunción Batista (ESP, handebol de praia)

Rémy Bedu (FRA, golfe)

Yves Bourhis (SEN, canoagem slalom)

Jean-Pierre Bourhis (SEN, canoagem slalom)

Darcy Bourne (GBR, hóquei)

Douglas Brose (BRA, karatê)

Sheila Chajira (KEN, rugby sevens)

Doaa Elghobashy (EGY, vôlei de praia)

Jomana Elsaiy (EGY, tiro esportivo)

Ruth Gbagbi (CIV, taekwondo)

Sonja Greinacher (GER, basquete 3x3)

Zohra Nora Kehli (ALG, esgrima)

Khadija Krimi (TUN, remo)

Xiaoxiao Lai (CHN, wushu)

Rayssa Leal (BRA, skate)

Vincent Luis (FRA, triatlo)

Jamila Lunkuse (UGA, natação)

Dina Meshref (EGY, tênis de mesa)

Halimah Nakaayi (UGA, atletismo)

Kaylia Nemour (ALG, ginástica artística)

Blessing Oborududu (NGR, wrestling)

Forrester Osei (GHA, levantamento de peso)

Ayako Rokkaku (JPN, baseball5, beisebol/softbol)

Edmond Sanka (SEN, canoagem velocidade, paracanoagem)

Combe Seck (SEN, canoagem velocidade)

Richard Torres Jr. (USA, boxe)

Maja Włoszczowska (POL, ciclismo)