Lionel Messi compra time espanhol: 'Notícia do século'

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Millena Marques
Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:54
O jogador Lionel Messi comprou o UE Cornellà, clube da terceira divisão da Espanha. A informação foi divulgada pelo clube da Catalunha nesta quinta-feira (16).
"A notícia do século! Lionel Messi é o novo proprietário do UE Cornellà", escreveu o clube em postagem nas redes sociais.
Messi e sua família
"Com esta transação, Messi reforça sua estreita relação com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha. Uma ligação que remonta à sua época como jogador do FC Barcelona e que se manteve indelével ao longo dos anos", disse o Cornellà.
Fundado em 1951, o time catalão atualmente ocupa a terceira posição no Grupo V da terceira divisão espanhola. O UE Cornellà busca um lugar na segunda divisão em 2026/27.
Jogadores conhecidos iniciaram a carreira no UE Cornellà. Entre eles estão o goleiro David Raya, atualmente no Arsenal, o lateral Gerard Martín, do Barcelona, e Jordi Alba, ex-Barça, que hoje defende o Inter Miami.
"A chegada de Leo Messi abre um novo capítulo na história do clube, com o objetivo de impulsionar seu crescimento esportivo e institucional, fortalecer sua estrutura e continuar investindo em talentos. O projeto prevê uma perspectiva de longo prazo, com um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e um forte senso de comunidade", completou o comunicado.