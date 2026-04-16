FUTEBOL

Lionel Messi compra time espanhol: 'Notícia do século'

Clube catalão disputa terceira divisão espanhola

Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:54

Messi é a principal estrela da equipe norte-americana Crédito: Inter Miami/ Divulgação

O jogador Lionel Messi comprou o UE Cornellà, clube da terceira divisão da Espanha. A informação foi divulgada pelo clube da Catalunha nesta quinta-feira (16).

"A notícia do século! Lionel Messi é o novo proprietário do UE Cornellà", escreveu o clube em postagem nas redes sociais.

Messi e sua família 1 de 54

"Com esta transação, Messi reforça sua estreita relação com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha. Uma ligação que remonta à sua época como jogador do FC Barcelona e que se manteve indelével ao longo dos anos", disse o Cornellà.

Fundado em 1951, o time catalão atualmente ocupa a terceira posição no Grupo V da terceira divisão espanhola. O UE Cornellà busca um lugar na segunda divisão em 2026/27.

Jogadores conhecidos iniciaram a carreira no UE Cornellà. Entre eles estão o goleiro David Raya, atualmente no Arsenal, o lateral Gerard Martín, do Barcelona, e Jordi Alba, ex-Barça, que hoje defende o Inter Miami.