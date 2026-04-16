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Lionel Messi compra time espanhol: 'Notícia do século'

Clube catalão disputa terceira divisão espanhola

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:54

Messi é a principal estrela da equipe norte-americana
Messi é a principal estrela da equipe norte-americana Crédito: Inter Miami/ Divulgação

O jogador Lionel Messi comprou o UE Cornellà, clube da terceira divisão da Espanha. A informação foi divulgada pelo clube da Catalunha nesta quinta-feira (16).

"A notícia do século! Lionel Messi é o novo proprietário do UE Cornellà", escreveu o clube em postagem nas redes sociais.

Messi e sua família

Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Messi com a família na Arábia Saudita por Reprodução
Messi com a esposa e filhos por Reprodução
Lionel Messi deu entrevista rara por Reprodução
Messi e os três filhos por AFA
Messi e os três filhos por AFA
Montagem mostra Messi estreante e o Messi veterano juntos por AFA
Messi marcou duas vezes por AFA
Messi e Jordi Alba pelo Inter Miami por Shutterstock
Anderson Daronco foi confrontado por Messi pela não marcação de uma falta por Reprodução/Redes Sociais
Lionel Messi participou da goleada sobre a Bolívia por 6x0 com três gols e duas assistências por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Messi e Suárez em ação pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi em Hong Kong: astro não entrou em campo durante o amistoso por Inter Miami/Divulgação
Messi defende o Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi The Best por Reprodução/FIFA
Messi e Inter Miami enfrentarão um time composto pelos melhores jogadores da Primeira Divisão em Hong Kong por Divulgação / Inter Miami
Lionel Messi em treino da seleção argentina antes do jogo contra o Paraguai por Seleção argentina/Dvulgação
Messi é convocado pelo técnico Lionel Scaloni por Divulgação / Argentina
Messi é o atual astro do Inter Miami por Divulgação Inter Miami
Messi tem atraído uma legião de famosos e anônimos para os jogos do Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi apareceu falando inglês, mas vídeo foi feito com IA por Reprodução
Argentina de Messi estreou com vitória sobre o Equador por Conmebol/Divulgação
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Thiago é o filho mais velho de Antonela Roccuzzo e Lionel Messi por Reprodução/Instagram
Yassine Chueko atrás de Messi: ex-soldado atua como segurança do argentino por Inter Miami/Divulgação
Messi comemora a classificação do Inter Miami sobre o Cincinnati por Inter Miami/Divulgação
Equipe do Inter Miami levanta Messi em comemoração ao título da Leagues Cup por Inter Miami/Divulgação
Messi vem fazendo um início meteórico no Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi já marcou nove gols em seis jogos pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi disputará primeira final pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Messi na classe econômica em voo do Inter Miami por Reprodução
Messi comemorou gol ao estilo Pantera Negra por Inter Miami/Divulgação
Messi comemora gol pelo Inter Miami na MLS por Divulgação/Inter Miami
Messi e Iniesta durante jogo do Barcelona em 2018 por Barcelona/Divulgação
Messi com o prêmio de Melhor Atleta e Time do ano por Reprodução/Twitter @LaureusSport
Neymar e Messi foram alvos de protesto de torcedores do PSG por Getty Images/PSG/Divulgação
Messi faltou a treino do PSG por A.Meunier/PSG
Messi teria ido à Arábia Saudita sem a autorização do PSG por A.Meunier/PSG
Mural retrata o jogador Messi. Feito com duas mil figurinhas autocolantes de futebol está em exposição no Museu Casa Rosada, em Buenos Aires. por EITAN ABRAMOVICH/AFP
Torcida do Vitória já pode dizer que Messi bateu bola no Barradão por AFA / Divulgação
Maradona também foi técnico da Seleção da Argentina entre 2008 e 2010. Aqui, aparece ao lado de Lionel Messi, em 2010 por Foto: Juan Mabromata/AFP
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Messi com a esposa e filhos por Reprodução

"Com esta transação, Messi reforça sua estreita relação com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha. Uma ligação que remonta à sua época como jogador do FC Barcelona e que se manteve indelével ao longo dos anos", disse o Cornellà.

Fundado em 1951, o time catalão atualmente ocupa a terceira posição no Grupo V da terceira divisão espanhola. O UE Cornellà busca um lugar na segunda divisão em 2026/27.

Jogadores conhecidos iniciaram a carreira no UE Cornellà. Entre eles estão o goleiro David Raya, atualmente no Arsenal, o lateral Gerard Martín, do Barcelona, e Jordi Alba, ex-Barça, que hoje defende o Inter Miami.

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"A chegada de Leo Messi abre um novo capítulo na história do clube, com o objetivo de impulsionar seu crescimento esportivo e institucional, fortalecer sua estrutura e continuar investindo em talentos. O projeto prevê uma perspectiva de longo prazo, com um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e um forte senso de comunidade", completou o comunicado.

Tags:

Lionel Messi Esporte Espanhola

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