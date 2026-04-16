Delivery de figurinhas? Álbum da Copa poderá ser comprado sem sair de casa

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Alan Pinheiro
Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:29
Com a chegada da Copa do Mundo, a expectativa criada em torno do álbum de figurinhas do torneio cresce, o que também gera oportunidades para os consumidores. A partir do dia 30 de abril, o iFood terá o álbum e as figurinhas como opções de compra na plataforma.
"Estamos muito felizes em renovar essa parceria com a Panini para levar praticidade aos milhões de brasileiros apaixonados pelo álbum da Copa do Mundo Fifa 2026. O iFood é uma empresa brasileira que mudou a forma de pedir comida no país em 2011, e agora transforma mais um hábito: ao invés de se deslocar até o ponto de venda, nossos consumidores podem manter a tradição das figurinhas com poucos cliques e na velocidade e conveniência que só o iFood oferece", afirma Ana Gabriela Lopes, vice-presidente de marketing do iFood.
Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026
Além da operação no app, o iFood também promoverá iniciativas presenciais, incluindo um evento de troca de figurinhas ao longo da temporada. Entre os destaques está um encontro previsto para maio, em São Paulo.
Essa é a segunda vez que o iFood e a Panini se unem. A primeira foi na competição de 2022 na qual, durante todo o período, mais de 252 mil itens entre álbuns e pacotes de figurinhas foram adquiridos pelo app do iFood.