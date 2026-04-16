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Delivery de figurinhas? Álbum da Copa poderá ser comprado sem sair de casa

Opção em aplicativo de entregas estará disponível a partir do dia 30 de abril, véspera do lançamento oficial

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:29

Álbum da Copa do Mundo de 2026
Álbum da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Divulgação/Panini

Com a chegada da Copa do Mundo, a expectativa criada em torno do álbum de figurinhas do torneio cresce, o que também gera oportunidades para os consumidores. A partir do dia 30 de abril, o iFood terá o álbum e as figurinhas como opções de compra na plataforma. 

"Estamos muito felizes em renovar essa parceria com a Panini para levar praticidade aos milhões de brasileiros apaixonados pelo álbum da Copa do Mundo Fifa 2026. O iFood é uma empresa brasileira que mudou a forma de pedir comida no país em 2011, e agora transforma mais um hábito: ao invés de se deslocar até o ponto de venda, nossos consumidores podem manter a tradição das figurinhas com poucos cliques e na velocidade e conveniência que só o iFood oferece", afirma Ana Gabriela Lopes, vice-presidente de marketing do iFood.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Taça da Copa do Mundo por Divulgação/Fifa
Taça da Copa do Mundo por Freepik
Taça do Copa do Mundo por Divulgação/FIFA
1 de 8
Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock

Além da operação no app, o iFood também promoverá iniciativas presenciais, incluindo um evento de troca de figurinhas ao longo da temporada. Entre os destaques está um encontro previsto para maio, em São Paulo.

Essa é a segunda vez que o iFood e a Panini se unem. A primeira foi na competição de 2022 na qual, durante todo o período, mais de 252 mil itens entre álbuns e pacotes de figurinhas foram adquiridos pelo app do iFood.

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