COLEÇÃO

Delivery de figurinhas? Álbum da Copa poderá ser comprado sem sair de casa

Opção em aplicativo de entregas estará disponível a partir do dia 30 de abril, véspera do lançamento oficial

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:29

Álbum da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Divulgação/Panini

Com a chegada da Copa do Mundo, a expectativa criada em torno do álbum de figurinhas do torneio cresce, o que também gera oportunidades para os consumidores. A partir do dia 30 de abril, o iFood terá o álbum e as figurinhas como opções de compra na plataforma.

"Estamos muito felizes em renovar essa parceria com a Panini para levar praticidade aos milhões de brasileiros apaixonados pelo álbum da Copa do Mundo Fifa 2026. O iFood é uma empresa brasileira que mudou a forma de pedir comida no país em 2011, e agora transforma mais um hábito: ao invés de se deslocar até o ponto de venda, nossos consumidores podem manter a tradição das figurinhas com poucos cliques e na velocidade e conveniência que só o iFood oferece", afirma Ana Gabriela Lopes, vice-presidente de marketing do iFood.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026 1 de 8

Além da operação no app, o iFood também promoverá iniciativas presenciais, incluindo um evento de troca de figurinhas ao longo da temporada. Entre os destaques está um encontro previsto para maio, em São Paulo.