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Volante do Vitória, Zé Vitor celebra início com a camisa do Leão: 'Tenho feito o melhor'

Desde sua estreia, são sete jogos disputados, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:07

Zé Vitor está ganhando minutos com a camisa do Vitória
Zé Vitor está ganhando minutos com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira / E.C. Vitória

Com a classificação bem encaminhada na Copa do Nordeste e o bom retrospecto no Brasileiro, os primeiros dias do volante Zé Vitor com a camisa do Vitória contaram com um bom momento da equipe rubro-negra. Ainda em adaptação, o jogador celebrou seu início no clube após o Leão superar o Piauí por 3x1 na última quarta-feira (15).

“Feliz demais pelas oportunidades que tenho recebido com o professor Jair e sua comissão técnica. Tenho trabalhado duro e feito o melhor todos os dias para estar pronto para ajudar e poder contribuir sempre que estou em campo. Muito bom termos conquistado mais uma ótima vitória”, afirmou Zé Vitor.

Veja quem é Zé Vitor, novo volante do Vitória

Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Portuguesa
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Portuguesa
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Portuguesa
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Fernando Teramatsu/MaringáFC
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Mirassol
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Gustavo Oliveira/ athletico.com.br
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Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV

Desde sua estreia pelo clube, são sete jogos disputados, somando ambas as competições, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate. Segundo dados da plataforma SofaScore, o volante possui uma média por jogo de 83,5% de precisão em passes, 2,65 recuperações de bola e 65% de sucesso em duelos aéreos.

O meio-campista também destacou a importância da sequência invicta do Rubro-negro nos últimos quatro jogos. “Essa sequência invicta tem sido fundamental para nós como time. Temos conseguido mostrar a força desse grupo e que todo o trabalho feito nas últimas semanas tem surtido efeito. Mas, o principal é seguirmos desempenhando e fazendo o nosso melhor”, destacou o volante.

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