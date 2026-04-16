SE ADAPTANDO

Volante do Vitória, Zé Vitor celebra início com a camisa do Leão: 'Tenho feito o melhor'

Desde sua estreia, são sete jogos disputados, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:07

Zé Vitor está ganhando minutos com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira / E.C. Vitória

Com a classificação bem encaminhada na Copa do Nordeste e o bom retrospecto no Brasileiro, os primeiros dias do volante Zé Vitor com a camisa do Vitória contaram com um bom momento da equipe rubro-negra. Ainda em adaptação, o jogador celebrou seu início no clube após o Leão superar o Piauí por 3x1 na última quarta-feira (15).

“Feliz demais pelas oportunidades que tenho recebido com o professor Jair e sua comissão técnica. Tenho trabalhado duro e feito o melhor todos os dias para estar pronto para ajudar e poder contribuir sempre que estou em campo. Muito bom termos conquistado mais uma ótima vitória”, afirmou Zé Vitor.

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Desde sua estreia pelo clube, são sete jogos disputados, somando ambas as competições, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate. Segundo dados da plataforma SofaScore, o volante possui uma média por jogo de 83,5% de precisão em passes, 2,65 recuperações de bola e 65% de sucesso em duelos aéreos.