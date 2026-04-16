Volante do Vitória, Zé Vitor celebra início com a camisa do Leão: 'Tenho feito o melhor'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:07
Com a classificação bem encaminhada na Copa do Nordeste e o bom retrospecto no Brasileiro, os primeiros dias do volante Zé Vitor com a camisa do Vitória contaram com um bom momento da equipe rubro-negra. Ainda em adaptação, o jogador celebrou seu início no clube após o Leão superar o Piauí por 3x1 na última quarta-feira (15).
“Feliz demais pelas oportunidades que tenho recebido com o professor Jair e sua comissão técnica. Tenho trabalhado duro e feito o melhor todos os dias para estar pronto para ajudar e poder contribuir sempre que estou em campo. Muito bom termos conquistado mais uma ótima vitória”, afirmou Zé Vitor.
Veja quem é Zé Vitor, novo volante do Vitória
Desde sua estreia pelo clube, são sete jogos disputados, somando ambas as competições, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate. Segundo dados da plataforma SofaScore, o volante possui uma média por jogo de 83,5% de precisão em passes, 2,65 recuperações de bola e 65% de sucesso em duelos aéreos.
O meio-campista também destacou a importância da sequência invicta do Rubro-negro nos últimos quatro jogos. “Essa sequência invicta tem sido fundamental para nós como time. Temos conseguido mostrar a força desse grupo e que todo o trabalho feito nas últimas semanas tem surtido efeito. Mas, o principal é seguirmos desempenhando e fazendo o nosso melhor”, destacou o volante.