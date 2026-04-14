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Vitória aprova contas de 2025 com déficit milionário após prever lucro de R$ 26 milhões

Reunião do conselho teve 91 participantes e maioria aprovou o balanço, apesar de resultado negativo de R$ 25 milhões

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:15

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória se reuniu na noite da última segunda-feira (13), no Barradão, para avaliar as contas referentes ao exercício de 2025. Apesar de o clube ter projetado inicialmente um lucro de R$ 26 milhões, o balanço final apresentou um resultado negativo de R$ 25 milhões.

A reunião contou com a presença de 91 conselheiros, que participaram da votação sobre a aprovação das contas. Ao todo, 74 votos foram favoráveis, cinco optaram pela aprovação com ressalvas e 12 se posicionaram contra.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada Série A por Victor Ferreira/ECV
1 de 10
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Além da prestação de contas, o encontro também incluiu a apresentação do relatório anual do Conselho Gestor, a avaliação do balancete do último trimestre de 2025 e discussões sobre a gestão administrativa do clube.

Para a atual temporada, o clube já aprovou orçamento que prevê uma receita bruta de R$ 291,2 milhões — a maior da história da instituição. O valor líquido estimado é de R$ 252,374 milhões, ligeiramente inferior ao registrado no ano anterior. A expectativa da diretoria é encerrar a temporada com um lucro de R$ 17 milhões.

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Vitória

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