FINANÇAS DO LEÃO

Vitória aprova contas de 2025 com déficit milionário após prever lucro de R$ 26 milhões

Reunião do conselho teve 91 participantes e maioria aprovou o balanço, apesar de resultado negativo de R$ 25 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:15

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória se reuniu na noite da última segunda-feira (13), no Barradão, para avaliar as contas referentes ao exercício de 2025. Apesar de o clube ter projetado inicialmente um lucro de R$ 26 milhões, o balanço final apresentou um resultado negativo de R$ 25 milhões.

A reunião contou com a presença de 91 conselheiros, que participaram da votação sobre a aprovação das contas. Ao todo, 74 votos foram favoráveis, cinco optaram pela aprovação com ressalvas e 12 se posicionaram contra.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 10

Além da prestação de contas, o encontro também incluiu a apresentação do relatório anual do Conselho Gestor, a avaliação do balancete do último trimestre de 2025 e discussões sobre a gestão administrativa do clube.