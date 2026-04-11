PATADA DO LEÃO

Com autoridade, Vitória faz 2x0 no São Paulo no Barradão e sobe na tabela do Brasileirão

Cacá e Ramon fizeram os gols da vitória rubro-negra

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:40

Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

No Barradão, quem manda é o Leão! Com uma atuação muito sólida, o Vitória venceu o São Paulo por 2x0 na tarde deste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante da torcida Colossal. Após um primeiro tempo em que não criou tantas oportunidades, mas também pouco sofreu e foi para o intervalo em vantagem com gol de Cacá, a equipe se beneficiou da expulsão do lateral Lucas Ramon, do time paulista, para dominar as ações na segunda etapa, ampliar com Ramon e confirmar um grande triunfo sobre o então vice-líder da competição.

Com o resultado, o Leão chegou aos 14 pontos e subiu quatro posições na tabela — ao menos momentaneamente, já que a rodada ainda será encerrada. A equipe ocupa agora a 10ª colocação. O Rubro-Negro volta a campo pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira (15), às 21h30, contra o Piauí. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o próximo compromisso será no sábado (20), às 20h, novamente em Salvador, diante do Corinthians.

Veja momentos de Vitória x São Paulo 1 de 4

O JOGO

Mesmo atuando com uma equipe mesclada entre titulares e reservas, o São Paulo iniciou a partida em Salvador tentando impor pressão e levou perigo logo de cara. Aos dois minutos, Enzo Díaz avançou pela esquerda e cruzou para a área. Artur aproveitou corte errado de Ramon e finalizou forte, exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. Pouco depois, o camisa 37 do tricolor ainda teve outra oportunidade em cobrança de falta, mas mandou por cima.

Após o ímpeto inicial dos visitantes, o Vitória, atuando em um novo esquema com três volantes — Caíque, Baralhas e Martínez —, começou a se encontrar em campo. Com maior presença no meio, que também contava com Matheuzinho deixando a ponta para atuar por dentro, a equipe passou a travar as ações no setor, equilibrar o jogo e, gradualmente, assumir o controle da partida, embora ainda não criasse chances reais de gol

Depois de algumas tentativas sem sucesso com Kayzer, o Leão fez o controle territorial se traduzir em vantagem no placar. Aos 34 minutos, no segundo chute que tentou na partida, abriu o marcador. Ramon levantou falta da intermediária para a área, Nathan Mendes desviou de cabeça, e a bola sobrou para Cacá que, livre de marcação, finalizou de esquerda como um centroavante para marcar seu primeiro gol com a camisa do Leão.

O Rubro-Negro ganhou confiança após o gol, manteve o controle da partida e poderia ter melhorado ainda mais sua situação no jogo com a expulsão de Marcos Antônio. O volante do São Paulo deu uma entrada muito dura em Baralhas, atingindo a panturrilha com as travas da chuteira. No entanto, o árbitro Anderson Daronco aplicou apenas cartão amarelo, e o VAR não recomendou revisão, em um lance bastante polêmico.

Após esse episódio, o Vitória perdeu a concentração, e o São Paulo criou duas grandes chances para empatar ainda na reta final do primeiro tempo. Primeiro, André Silva aproveitou um erro de Baralhas, roubou a bola dentro da área e finalizou cruzado para outra grande defesa de Arcanjo. Em seguida, Artur recebeu passe em profundidade de Marcos Antônio, finalizou na saída do goleiro, mas viu Cauly não conseguir completar para o gol vazio e a bola ainda tirar tinta da trave antes de sair pela linha de fundo.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 10

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo com um minuto, Matheuzinho recebeu pela ponta esquerda e finalizou cruzado, com efeito, mas sem muita força, facilitando a defesa de Rafael. Após essa chegada rubro-negra, o São Paulo iniciou uma verdadeira blitz em busca do empate, abusando de chutes de fora da área, cruzamentos e uma sequência de escanteios que deixou o Leão da Barra encurralado, praticamente sem conseguir sair do campo de defesa.

No entanto, quando o gol tricolor parecia questão de tempo, o Vitória ganhou um respiro. Aos 9 minutos, Lucas Ramon foi expulso com cartão vermelho direto após acertar um chute na cabeça de Matheuzinho. O impacto foi forte a ponto de o camisa 10 cair no gramado visivelmente atordoado, embora tenha se recuperado e permanecido em campo. Já o lateral deixou o jogo mancando e precisou imobilizar o pé.

Com um jogador a mais, o Leão passou a controlar melhor as investidas ofensivas do adversário, sofrendo menos defensivamente e encontrando mais espaços para contra-atacar. A primeira grande chance de ampliar veio justamente em um contragolpe, após grande jogada individual de Matheuzinho, que arrancou desde o meio-campo até a entrada da área e encontrou ótimo passe para Kayzer e Ramon, que apareciam livres pela esquerda. No entanto, em um lance digno dos trabalhos, os dois se atrapalharam, se chocaram, caíram no chão e deixaram a bola escapar.

Sem fazer muita questão de atacar, o Leão da Barra adotou uma postura mais conservadora, chamando o São Paulo para o seu campo e buscando explorar os contra-ataques. Com segurança defensiva, o Vitória conseguiu controlar o jogo durante boa parte da segunda etapa. Já na reta final, com o adversário desgastado por atuar com um jogador a menos, a equipe passou a ser mais agressiva.

Após uma sequência de investidas — incluindo uma bola na trave em cobrança de falta de Erick —, o Leão finalmente ampliou aos 37 minutos com um belo gol coletivo. Depois de uma longa troca de passes desde a defesa, Erick recebeu na ponta, cortou para o meio e encontrou Baralhas livre na entrada da área. Com muita categoria, o capitão deu um passe de calcanhar para Ramon, que apareceu livre pela esquerda da área e finalizou na saída do goleiro Rafael para balançar as redes.

Com a vitória encaminhada, o Vitória ainda criou boas oportunidades nos minutos finais com Renê, Tarzia e Erick, mas faltou precisão para transformar as chances em mais um gol. Ainda assim, nada que diminuísse a festa da torcida no Barradão, que embalou o tradicional “olê” enquanto o time trocava passes à espera do apito final.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas e Martínez; Matheuzinho (Renê), Erick e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura;

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Enzo Díaz (Wendell); Marco Antônio, Danielzinho (Lucca) e Cauly (Cédric Soares); Artur, Ferreira (Tetê) e André Silva (Tapia); Técnico: Roger Machado.

Local: Barradão, Salvador;

Gols: Cacá, aos 34 minutos do 1º tempo, e Ramon, aos 37 minutos do 2º tempo;

Cartões amarelos: Baralhas e Tarzia (Vitória) / Rafael Toloi, Tetê e Marcos Antônio (São Paulo);

Cartão Vermelho: Lucas Ramon;

Público pagante: 17.891;

Renda: R$ 539.406,00;

Arbitragem: Árbitro: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);