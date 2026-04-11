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Jair Ventura exalta vitória do Vitória sobre o São Paulo: 'Placar ficou barato'

Leão da Barra bateu o Tricolor Paulista por 2x0, com gols de Cacá e Ramon

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 21:58

Jair Ventura Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de dois jogos sem vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Vitória voltou ao Barradão e reencontrou o caminho das vitórias com autoridade. A equipe teve atuação sólida e bateu o São Paulo por 2x0, na tarde deste sábado (11), diante da torcida Colossal. Com o resultado, o Leão chegou aos 14 pontos e subiu quatro posições na tabela, ao menos momentaneamente, já que a rodada se encerra neste domingo (12), assumindo a 10ª colocação.



“Vitória importante, nos deixa na parte de cima da tabela, sobre o vice-líder da competição. Como eu falei no último jogo, todo respeito ao Juazeirense e ao São Paulo, mas cabia mais. Teve o tropeço do Kayzer com o Ramon, chapada do Renê, inúmeras chances que tivemos. Erick na trave. Pegamos um time que era o sexto em posse de bola e tentamos tirar o conforto deles”, analisou o técnico Jair Ventura em coletiva após a partida.

“Time talhado para fazer superioridade e cruzar, muito pelo Calleri. Ele não jogou, e eles insistiram nessas situações. A gente conseguiu neutralizar, ter a bola, e, mesmo antes da expulsão, o Vitória já era melhor. Com um a menos para eles, pressionamos. Foi uma vitória com ‘olé’ da torcida, tranquila, absoluta e onde o placar ficou barato. O que vale é que a gente ganhou e está na primeira parte da tabela”, acrescentou o comandante.

Veja momentos de Vitória x São Paulo 1 de 4

Enquanto o primeiro gol, marcado por Cacá, surgiu em jogada de bola parada — não ensaiada, segundo o treinador —, o segundo saiu após bela construção coletiva, finalizada com passe de calcanhar de Baralhas para Ramon marcar. O lance foi bastante exaltado por Jair, que ainda revelou que vai pagar um “bicho extra” ao lateral pelo gol.

“Lindo gol, construção, bola de pé em pé, triangulação. Gol de almanaque para quem gosta de futebol. O Vitória não é uma equipe de uma nota só. Se tiver que jogar, vai jogar, seja com bola longa ou em transição. O importante é vencer e levar o Vitória o mais longe possível. Vou ter que pagar R$ 1 mil para o Ramon. Eu falei que, se ele fizesse gol, tinha que dar R$ 1 mil no pix para ele. Vou te pagar, Ramon, você merece”, destacou.

Apesar da empolgação com o bom resultado no Campeonato Brasileiro Série A e a subida na tabela, o técnico Jair Ventura pregou cautela e reforçou que a equipe tem outros objetivos na temporada. Antes de voltar a campo pela Série A no sábado (20), às 20h, diante do Corinthians, o time tem compromisso pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (15), às 21h30, contra o Piauí.