FUTEBOL

Ancelotti impõe condição a Neymar por vaga na Copa do Mundo, mas vê camisa 10 'no caminho certo'

Treinador elogiou atacante brasileiro

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 12:53

Neymar Crédito: Divulgação/Santos FC

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo, Neymar enfrenta um período decisivo nas próximas semanas. O técnico Carlo Ancelotti impôs uma condição e deixou claro que o atacante precisa atingir o melhor nível físico até o início de maio para entrar na convocação final da Seleção Brasileira para o torneio, que começa em junho.

Segundo o treinador italiano, o camisa 10 do Santos segue sendo acompanhado de perto pela comissão técnica, mas a presença no Mundial depende diretamente da evolução do condicionamento após a recuperação da lesão no joelho. Ancelotti tem reforçado em entrevistas recentes que pretende levar apenas jogadores plenamente preparados fisicamente.

Mansão de Neymar 1 de 10

“Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo”, disse Carlo Ancelotti ao jornal francês L'Équipe.

Apesar da exigência física, o treinador destacou que a qualidade técnica do atacante não está em debate. Para Ancelotti, Neymar segue como um dos grandes nomes do futebol brasileiro e permanece como opção importante para a Seleção na disputa do Mundial.

“Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo”, completou.