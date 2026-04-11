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Ancelotti impõe condição a Neymar por vaga na Copa do Mundo, mas vê camisa 10 'no caminho certo'

Treinador elogiou atacante brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 12:53

Justiça anula multas ambientais de R$ 16 milhões aplicadas a Neymar em Mangaratiba
Neymar Crédito: Divulgação/Santos FC

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo, Neymar enfrenta um período decisivo nas próximas semanas. O técnico Carlo Ancelotti impôs uma condição e deixou claro que o atacante precisa atingir o melhor nível físico até o início de maio para entrar na convocação final da Seleção Brasileira para o torneio, que começa em junho.

Segundo o treinador italiano, o camisa 10 do Santos segue sendo acompanhado de perto pela comissão técnica, mas a presença no Mundial depende diretamente da evolução do condicionamento após a recuperação da lesão no joelho. Ancelotti tem reforçado em entrevistas recentes que pretende levar apenas jogadores plenamente preparados fisicamente.

Mansão de Neymar

Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução

“Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo”, disse Carlo Ancelotti ao jornal francês L'Équipe.

Apesar da exigência física, o treinador destacou que a qualidade técnica do atacante não está em debate. Para Ancelotti, Neymar segue como um dos grandes nomes do futebol brasileiro e permanece como opção importante para a Seleção na disputa do Mundial.

“Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo”, completou.

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Em outras declarações, Ancelotti também afirmou que Neymar não precisa ser testado em campo com a camisa da Seleção para provar seu nível técnico. Caso seja convocado, a ideia do treinador é utilizá-lo em uma função bem avançada. “Usaria ele mais centralizado, mais próximo do gol adversário, como ele está jogando atualmente no Santos”, explicou o Ancelotti.

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Neymar

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