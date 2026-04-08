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'Ex-jogador'? Cena com Neymar em série sobre Ronaldinho viraliza

Conteúdo começou a circular antes da estreia da série e provocou reações entre fãs nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:25

Neymar aparece no trailer
Neymar aparece no trailer Crédito: Reprodução

Publicações que circularam nas redes sociais afirmando que o atacante Neymar teria sido identificado como “ex-jogador” na série documental sobre Ronaldinho Gaúcho, prevista para estrear em 16 de abril na Netflix, são falsas. As informações são do portal G1.

As mensagens começaram a se espalhar no sábado (4), principalmente no X e no Instagram, acompanhadas de uma imagem estática supostamente retirada da produção. No frame compartilhado, aparece o crédito “Former Brazilian Footballer | Barcelona Legend” (“Ex-jogador brasileiro de futebol | Lenda do Barcelona”) identificando o atleta brasileiro.

Duas das postagens que viralizaram ultrapassaram, juntas, 500 mil visualizações e traziam legendas como: “Sério que a Netflix colocou o Neymar como EX-JOGADOR no documentário do Ronaldinho?” e “Neymar aparece como ex-jogador no novo documentário de Netflix sobre Ronaldinho”.

Neymar da Silva Santos, pai e empresário do atleta, negou ao G1 que a legenda exista no material original. “O vídeo do depoimento foi autorizado para esse documentário, mas o vídeo real não tem, de maneira nenhuma, essa legenda de 'ex-jogador'. É fake”, garantiu. 

A série não foi lançada oficialmente e o único material disponível ao público quando a mensagem viralizou era o trailer promocional divulgado pela plataforma com o título Ronaldinho: The One and Only. No vídeo, há um trecho da entrevista de Neymar a partir de 1 minuto e 28 segundos, mas quem assiste vê que não há qualquer identificação com o nome do jogador ou a expressão “ex-jogador”.

Mansão de Neymar

Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução
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