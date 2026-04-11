PROBLEMAS EM FAMÍLIA

Gravidez da esposa de Endrick expõe clima tenso entre modelo e mãe do jogador

Manifestação tardia nas redes e histórico recente de afastamento entre sogra e nora voltam a chamar atenção após anúncio do primeiro filho

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:23

Mãe e esposa de Endrick Crédito: Reprodução

O anúncio da chegada do primeiro filho de Endrick e Gabriely Miranda mobilizou amigos, familiares, jogadores e fãs nas redes sociais. Entre as muitas mensagens de felicitação, chamou atenção a ausência de uma manifestação imediata da mãe do atleta, Cintia Souza, o que voltou a alimentar comentários sobre um possível distanciamento familiar.

Diferentemente do pai do jogador e da mãe de Gabriely, Cintia não comentou a publicação do casal. A empresária se pronunciou apenas horas depois, por meio dos stories, com uma mensagem direcionada ao filho e à nora. "Meu filho, hoje quero te parabenizar por essa notícia tão linda de que você será pai. Ver esse sonho que você sempre teve se tornando realidade, enche meu coração de alegria e gratidão a Deus. Sua fé foi grande, e hoje você vive esse presente tão especial".

Na sequência, ela também mencionou Gabriely: "Parabenizo também a sua esposa Gaby por essa bênção de ser mãe pela primeira vez, dádiva linda! Que Deus abençoe muito essa nova fase de vocês. Já amo esse bebê que está chegando! Gratidão ao Senhor pela 4ª oportunidades de ser avó".

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez 1 de 17

O relacionamento entre sogra e nora já vinha sendo apontado como distante desde a separação dos pais do jogador, segundo reportagem do Extra. Desde então, Endrick e Gabriely passaram a manter uma rotina mais reservada fora do Brasil, primeiro em Madri e depois na França, após a transferência para o Lyon.

Em compromissos recentes, as duas também apareceram em espaços diferentes, como durante a assinatura do contrato do atleta com o clube francês e na partida entre Brasil e Croácia, nos Estados Unidos. Na ocasião, Gabriely acompanhou o jogo na área destinada às mulheres de jogadores, enquanto Cintia ficou entre os torcedores. Após o confronto, apenas a modelo desceu ao gramado para cumprimentar o marido, que destacou o apoio dela antes da partida ao relatar uma mensagem de fé que o ajudou a superar um momento de ansiedade.

Outro ponto que reforça o distanciamento é a proximidade de Gabriely com o sogro, Douglas Ramos, com quem mantém interação frequente nas redes sociais. No último Natal, por exemplo, ele passou a data com o casal e a família da modelo na Suíça, enquanto Cintia permaneceu no Brasil com os outros filhos.