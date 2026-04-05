Lyon chega a 9 jogos sem vencer e brasileiro Endrick é detonado pela imprensa internacional: 'para esquecer'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de abril de 2026 às 15:09
Em mais uma derrota neste domingo (5), o Lyon chegou a nove jogos sem vencer na Ligue 1. O empate com o Angers pela 28ª rodada do campeonato teve um destaque negativo: o atacante brasileiro Endrick. As informações são do O Globo.
Sua atuação considerada apagada repercutiu na imprensa internacional. Para o jornal francês Le Figaro, o brasileiro não foi bem. A publicação acrescentou que o Lyon foi "dominante, mas quase nunca perigoso". "Apenas Afonso Moreira [atacante português que joga no Lyon], na ala esquerda, injetou alguma movimentação e energia no jogo, e o contraste com Endrick, completamente neutralizado por Jacques Ekomié [zagueiro gabonense que atua no Angers] e seus companheiros, antes de ser substituído aos 73 minutos, foi gritante", acrescentou o jornal.
O jornal espanhol Diario As afirmou que essa foi uma partida do brasileiro "para esquecer". "O brasileiro teve uma atuação muito apagada contra o Angers , onde sua equipe só conseguiu um empate sem gols. Em seus últimos nove jogos, marcou apenas uma vez, a ponto de não ser mais considerado intocável por Paulo Fonseca [treinador português do Lyon]", avaliou a publicação.