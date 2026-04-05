Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lyon chega a 9 jogos sem vencer e brasileiro Endrick é detonado pela imprensa internacional: 'para esquecer'

Atuação do atacante no empate em 0 a 0 contra o Angers foi avaliada como "apagada"

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 15:09

Endrick
Endrick Crédito: Divulgação

Em mais uma derrota neste domingo (5), o Lyon chegou a nove jogos sem vencer na Ligue 1. O empate com o Angers pela 28ª rodada do campeonato teve um destaque negativo: o atacante brasileiro Endrick. As informações são do O Globo.

Sua atuação considerada apagada repercutiu na imprensa internacional. Para o jornal francês Le Figaro, o brasileiro não foi bem. A publicação acrescentou que o Lyon foi "dominante, mas quase nunca perigoso". "Apenas Afonso Moreira [atacante português que joga no Lyon], na ala esquerda, injetou alguma movimentação e energia no jogo, e o contraste com Endrick, completamente neutralizado por Jacques Ekomié [zagueiro gabonense que atua no Angers] e seus companheiros, antes de ser substituído aos 73 minutos, foi gritante", acrescentou o jornal.

O jornal espanhol Diario As afirmou que essa foi uma partida do brasileiro "para esquecer". "O brasileiro teve uma atuação muito apagada contra o Angers , onde sua equipe só conseguiu um empate sem gols. Em seus últimos nove jogos, marcou apenas uma vez, a ponto de não ser mais considerado intocável por Paulo Fonseca [treinador português do Lyon]", avaliou a publicação.

Tags:

Futebol Imprensa Empate Endrick Jogo

