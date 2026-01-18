DE OLHO NA COPA

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick é decisivo novamente no Lyon com uma assistência

Jovem brasileiro tem duas participações em dois jogos disputados com a camisa da equipe francesa

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:51

Endrick dá assistência para gol do brasileiro Abner em vitória do Lyon Crédito: Divulgação/Lyon

Emprestado pelo Real Madrid, o atacante brasileiro Endrick continua sendo fundamental para o Lyon na França. Após estrear com gol, o jogador ajudou na vitória do time francês por 2x1 contra o Brest com uma assistência. O camisa nove deu o passe para o tento anotado pelo também brasileiro Abner Vinícius, o segundo do Lyon na partida.

Endrick começou como titular na ponta direita da equipe francesa. Mesmo sem marcar, o brasileiro foi importante dentro da partida, sendo acionado constantemente. O centroavante terminou o confronto com quatro finalizações, uma grande chance perdida, duas grandes chances criadas e oito dribles certos.

A ida para o Lyon está sendo estratégica: seu contrato garante pelo menos 25 partidas como titular, oferecendo ao jovem atacante o tempo de jogo necessário para evoluir e se destacar. Na estreia no novo time, o camisa nove já mostrou o seu talento marcando um gol decisivo.