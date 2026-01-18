Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick é decisivo novamente no Lyon com uma assistência

Jovem brasileiro tem duas participações em dois jogos disputados com a camisa da equipe francesa

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:51

Endrick dá assistência para gol do brasileiro Abner em vitória do Lyon
Endrick dá assistência para gol do brasileiro Abner em vitória do Lyon Crédito: Divulgação/Lyon

Emprestado pelo Real Madrid, o atacante brasileiro Endrick continua sendo fundamental para o Lyon na França. Após estrear com gol, o jogador ajudou na vitória do time francês por 2x1 contra o Brest com uma assistência. O camisa nove deu o passe para o tento anotado pelo também brasileiro Abner Vinícius, o segundo do Lyon na partida.

Endrick começou como titular na ponta direita da equipe francesa. Mesmo sem marcar, o brasileiro foi importante dentro da partida, sendo acionado constantemente. O centroavante terminou o confronto com quatro finalizações, uma grande chance perdida, duas grandes chances criadas e oito dribles certos.

Endrick

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi para o Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid por Reprodução I X @realmadrid
Endrick em treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemora primeiro gol na Liga dos Campeões por Divulgação/Real Madrid
Endrick se casa com namorada por Redes sociais
Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick marcou primeiro gol pelo Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Endrick por Rafael Ribeiro/CBF/
Endrick chega ao Real Madrid por Divulgação
Endrick marcou no final por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick em ação pelo Palmeiras contra o Independiente del Valle por Cesar Greco/Palmeiras
Endrick e paquetá por RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r
Endrick comemora gol contra a Inglaterra por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick por Divulgação
Endrick Brasil por Joilson Marconne/CBF
Endrick no desembarque da seleção brasileira pré-olímpica no Aeroporto Santos Dumont, no Rio por Joilson Marconne/CBF
Endrick em treino da seleção brasileira por Vitor Silva/CBF
Zé Rafael e Endrick por Cesar Greco/Ag Palmeiras
Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão por Cesar Greco/Palmeiras
1 de 45
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

A ida para o Lyon está sendo estratégica: seu contrato garante pelo menos 25 partidas como titular, oferecendo ao jovem atacante o tempo de jogo necessário para evoluir e se destacar. Na estreia no novo time, o camisa nove já mostrou o seu talento marcando um gol decisivo.

No Real Madrid, a adaptação foi complicada. A concorrência com estrelas como Kylian Mbappé limitou suas oportunidades. Na primeira temporada, sob comando de Ancelotti, teve mais chances; com Xabi Alonso, perdeu espaço, o que motivou sua mudança para a França em busca de protagonismo.

Mais recentes

Imagem - É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026
Imagem - 'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória
Imagem - 'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro