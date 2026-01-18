Acesse sua conta
Drama e polêmica: Senegal vence Marrocos e levanta seu segundo título da Copa Africana de Nações

Quase toda a seleção senegalesa chegou a abandonar o campo em protesto contra a arbitragem antes do gol que garantiu o título

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 19:30

Gueye comemora o gol marcado
Gueye comemora o gol marcado Crédito: Divulgação

A seleção do Senegal voltou a levantar a taça da Copa Africana de Nações ao derrotar Marrocos por 1x0, neste domingo (18), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. O triunfo garantiu o segundo título da história dos senegaleses na competição, decidido apenas na prorrogação, com um gol de Pape Gueye logo aos 4 minutos do tempo da prorrogação. A final, no entanto, foi cercada por polêmicas e tensão, a ponto de a equipe campeã abandonar o gramado antes do apito final, em protesto contra a arbitragem.

Jogando em casa e adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, Marrocos esteve muito perto de conquistar o troféu. No último lance da partida, Brahim Díaz teve a chance de decidir em cobrança de pênalti, mas optou por uma cavadinha mal executada, facilmente defendida pelo goleiro Mendy.

O pênalti marcado aos 53 minutos do segundo tempo gerou grande controvérsia. Após um escanteio para os marroquinos, Diouf segurou e derrubou Brahim Díaz dentro da área. O árbitro Ndala Ngambo inicialmente mandou o jogo seguir, mas acabou sendo chamado pelo VAR para rever o lance. Durante a análise do vídeo, integrantes das duas delegações tentaram se aproximar do árbitro, aumentando o clima de confusão.

Com a confirmação da penalidade, a partida ficou interrompida por cerca de 15 minutos. Revoltados com a decisão, quase todos os jogadores do Senegal se dirigiram ao vestiário. Apenas Sadio Mané permaneceu no campo e teve papel fundamental ao convencer os companheiros a retornarem para a conclusão do confronto. Ainda assim, Brahim Díaz desperdiçou novamente a oportunidade, finalizando de forma displicente, fraca e pelo meio do gol.

Logo no início da prorrogação, Senegal mostrou eficiência. A equipe recuperou a bola no meio-campo, construiu a jogada e encontrou Pape Gueye em progressão. O volante superou a marcação de Hakimi, invadiu a área e acertou um chute potente no ângulo esquerdo de Bono, marcando um belo gol que garantiu o título. Com o resultado, os senegaleses repetiram a conquista de 2021, enquanto Marrocos segue sem vencer a competição desde 1976.

