Endrick marca 3 gols pelo Lyon e repercute na imprensa internacional: 'Fenômeno'

Atacante emprestado pelo Real Madrid brilha contra o Metz e chega a cinco participações em gols em três jogos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:55

Endrick
Endrick Crédito: Divulgação

A atuação de Endrick na vitória do Lyon por 5 a 2 sobre o Metz, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Francês, ganhou destaque além das quatro linhas. Autor de três gols, o atacante brasileiro de 19 anos foi amplamente elogiado pela imprensa internacional, que exaltou o impacto imediato do jogador desde sua chegada ao futebol francês.

Emprestado pelo Real Madrid desde o início de janeiro, Endrick soma agora cinco participações diretas em gols em apenas três partidas com a camisa do Lyon. O desempenho mais recente, marcado por um hat-trick, foi suficiente para colocar o brasileiro entre os assuntos mais comentados nos principais jornais esportivos da Europa.

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

Na França, o L'Équipe não economizou nos elogios e chamou o atacante de “fenômeno brasileiro”, destacando sua liderança ofensiva na goleada.

"Ligue 1: Liderado pelo hat-trick de Endrick, o Lyon goleia o Metz e fica a dois pontos do OM. Com três gols, o fenômeno brasileiro e sua equipe venceram com folga o lanterna da Ligue 1 em casa, no domingo, com grande sucesso ofensivo (5-2)", escreveu o L'Équipe.

Marca destacou participação de Endrick
Marca destacou participação de Endrick Crédito: Reprodução

Na Espanha, onde Endrick pertence ao Real Madrid, o desempenho também repercutiu fortemente. O Marca afirmou que a “Endrickmania” foi oficialmente apresentada em Lyon. "Endrickmania explode em Lyon", escreve Marca.

Já o jornal AS classificou a atuação do atacante como um “escândalo” e reforçou os números expressivos do brasileiro em suas primeiras partidas no país. "Endrick é um escândalo. O brasileiro liderou o Lyon na vitória por 5 a 0 sobre o Metz, com um hat-trick. Ele já acumula cinco participações em gols em suas três primeiras partidas na França", escreveu o AS.

Dentro de campo, Endrick abriu o placar logo aos 11 minutos, ao completar um cruzamento de Corentin Tolisso. Ainda no primeiro tempo, marcou o quarto gol do Lyon ao finalizar por entre as pernas do goleiro Jonathan Fischer. Antes disso, Ruben Kluivert e Tyler Morton também balançaram as redes, enquanto Koffi Kouao descontou para o Metz.

Na etapa final, os donos da casa marcaram mais uma vez com Habib Diallo, mas coube novamente a Endrick fechar o placar. Aos 42 minutos do segundo tempo, o brasileiro converteu um pênalti e confirmou o hat-trick que colocou seu nome no centro das atenções do futebol europeu.

Endrick

